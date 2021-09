Un programa de desarrollo local del Alto Egipto selecciona el software de Esri para gobernanza basada en datos

La región usará GIS para los proyectos de desarrollo integrales y sostenibles

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Cuando las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDG) como una llamada global a la acción para lograr un futuro más sostenible para todos para el año 2030, muchos países se comprometieron a la causa. Egipto, que lanzó su estrategia en 2016, se enfrentó al obstáculo de las disparidades geográficas debido a la necesidad de desarrollo en la región alta de la nación. Para abordar este desafío, el Ministerio de Desarrollo Local de Egipto y el Banco Mundial lanzaron el Programa de Desarrollo Local del Alto Egipto (Upper Egypt Local Development Program, UELDP) un año después.

Un paso fundamental hacia la mejora del desarrollo en el Alto Egipto, y parte del UELDP, incluye el establecimiento de una estructura de GIS en la región. Para lograrlo, el UELDP eligió al líder mundial en inteligencia de ubicación Esri con el objeto de proporcionar la nueva unidad GIS de la región con todo el hardware, el software, los datos y las aplicaciones necesarias para gestionar datos geoespaciales complejos.

“Este es un importante proyecto estratégico que tendrá un rol fundamental en el impulso de una planificación y un desarrollo urbanos sostenibles y de gran impacto para brindar apoyo a las comunidades en el Alto Egipto”, afirmó el Dr. Mohamed Misbah, director para la región de Oriente Medio y África en Khatib & Alami (K&A), socio platino de Esri.

El proyecto aprovechará una base de datos geográfica unificada y un visor de mapas para explorar la información y generar informes, gráficos y mapas temáticos. También empleará aplicaciones móviles para la recolección de datos que permiten al personal gubernamental acceder a los datos del campo. Estos servicios, además de los tableros operativos, proporcionarán una vista holística para los responsables de las políticas.

Al sentar las bases para los sistemas de gestión de activos a nivel de gobernación (jurisdiccional), el software ArcGIS de Esri ayuda a integrarlos con las bases de datos en ministerios y agencias gubernamentales centrales relevantes. Esto les permite a estas organizaciones mostrar de forma exhaustiva grandes cantidades de información estadística y espacial para respaldar la planificación y ejecución a largo plazo en línea con la visión y los objetivos futuros del UELDP.

Al reforzar las capacidades de las gobernaciones, GIS permitirá que los datos de desarrollo local se georreferencien para respaldar la toma de decisiones. La implementación de este sistema fue otorgada a los socios de Esri, ProSyLab y K&A.

“ProSyLab, como socio de Esri, se suma a sus logros al participar en este proyecto nacional”, señaló Mahmoud Moursi, presidente de ProSyLab. “El proyecto apunta a ayudar al sector público, representado por el UELDP, en el establecimiento de una infraestructura de GIS que promueva el concepto de intercambio de datos, la facilitación del proceso de toma de decisiones y el aumento de la capacidad”.

El UELDP apunta a localizar el desarrollo sostenible, crear nuevas oportunidades de trabajo, mejorar la economía y fortalecer la capacidad de gobierno para una infraestructura de calidad y prestación de servicios en determinadas gobernaciones en el Alto Egipto. Se puso a prueba en los gobiernos de Qena y Sohag para abordar las brechas de desarrollo existentes y ha alcanzado el éxito, lo que condujo a reformas en las políticas nacionales y hasta inspiró una versión ampliada del programa para la Iniciativa de Vida Decente 2019 de Egipto.

Para obtener más información acerca de cómo el UELDP está utilizando tecnología para mejorar los servicios públicos, visite ueldp.gov.eg.

Acerca de K&A

Khatib & Alami (K&A) es una empresa de consultoría multidisciplinaria e internacional compuesta por arquitectos, ingenieros, planificadores, tecnólogos y otros especialistas en proyectos. Con 6000 empleados en más de 30 ubicaciones, K&A tiene una vasta experiencia en el trabajo de vanguardia de entornos urbanos que cambian rápidamente, con un amplio conocimiento en el cumplimiento de proyectos importantes complejos dentro de los plazos y presupuestos acordados.

Desde el lanzamiento de su división Geospatial Systems Integration (Integración de Sistemas Geoespaciales) en 1988, K&A se ha convertido en uno de los líderes en su campo, con un fuerte equipo de 200 expertos en GIS. K&A ayuda a los clientes gubernamentales y del sector privado a comprender la gran cantidad de información y datos que tienen a su disponibilidad, al brindarles nuevas perspectivas, permitir una mejor toma de decisiones, crear eficiencias y mejorar sus experiencias. Como socio platino de Esri, K&A brinda constantemente soluciones inteligentes innovadoras que abordan los desafíos comerciales y superan las expectativas de los clientes. Para obtener más información, ingrese a www.khatibalami.com.

Acerca de ProSyLab

ProSyLab es una compañía de tecnología en información y comunicaciones iniciada en 1994. Desde entonces, las soluciones de ProSyLab han proporcionado soporte a diversos clientes en los sectores público y privado en todo Egipto y el Oriente Medio.

ProSyLab (PSL) tiene un espíritu y una experiencia únicos que convierten los desafíos en nuevas historias de éxito. Con una cartera de cinco empresas en distintos segmentos de mercado, ProSyLab ha estado brindando soporte a empresas del sector privado y gubernamentales en todo Egipto y el Oriente Medio. Las ideas y soluciones innovadoras de PSL no son simplemente nuestra filosofía, sino también una realidad cotidiana. Seguimos dedicados a guiar al mundo hacia un futuro más próspero y progresivo: mejoramos el mundo para que sea más diverso, tolerante y justo.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

