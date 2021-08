Un presentador afgano sale rodeado de talibanes en un programa de TV

Afganistán.- El video de un presentador afgano rodeado de talibanes armados ha generado conmoción en la opinión pública luego que Estados Unidos retiró sus tropas tras 20 años de ocupación.

A partir de este miércoles la nación amaneció en el total control Talibán, lo cual fue celebrado por los insurgentes con disparos y explosivos.

Desde que el último avión de EEUU abandonó la nación, los talibanes llegaron al aeropuerto de Kabul para dar sus primeras declaraciones de victoria.

Horas después del festejo la imagen del presentador afganos rodeado de talibanes armados se viralizó. Los comentarios sobre la situación en Afganistán aumentaron.

Según medios internacionales, durante la presentación el comunicador pedía a la población no tener miedo a pesar que las imágenes decían más que las palabras.

“Emirato Islámico quiere que el público coopere con ellos y no deberían de tener miedo”, dijo el presentador afgano.

Periodistas que cubrieron los acontecimientos en Afganistán calificaron las imágenes como escalofriantes. “Esta es una prueba más que la palabra talibán es sinónimo de miedo en la mente de millones de personas”.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M

— Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021