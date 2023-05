Un peligroso asesino y un traficante de drogas se escapan de una prisión de Filadelfia

Autoridades de una correccional de Filadelfia informaron que un peligroso asesino y un narcotraficante se escaparon de la prisión.

Una vez que se notificó el escape de película, agentes fueron desplazados para dar con el paradero de los dos prisioneros.

Hasta el momento, se conoce que los reclusos hicieron un agujero en una cerca para lograr darse a la fuga.

Uno de ellos es considerado un peligroso asesino y el otro es un traficante de narcóticos. Ambos son considerados una amenaza para la sociedad.

“Se inició un intenso operativo para hallar a dos peligrosos presos que escaparon de un centro correccional el domingo por la noche”, confirmaron autoridades.

Según el reporte de la correccional, el asesino y el traficante de drogas huyeron el domingo a las 8:30 de la noche.

Fue hasta las 3:00 de la tarde del lunes que el Centro Correccional Industrial de Filadelfia se enteró de que los reclusos habían escapado.

Al respecto, se explicó que desconocen cómo las autoridades no se dieron cuenta de la falta de los dos reos, ya que se realizaron tres conteos.

“Hubo tres recuentos antes de enterarse de que se habían fugado, uno a las 11:00 de la noche, otros a las 3:00 de la madrugada y uno a las 7:00 de la mañana”, se indicó.

Sobre los antecedentes del asesino y el narcotraficante se detalló que Ameen Hurst de 18 años de edad tienen varios cargos de asesinato y Nasir Grant de 24 años tiene cargos por armas y narcóticos.

BREAKING: Police are looking for 24-year old Nasir Grant and 18-year old Ameen Hurst. They say both escaped from the Philadelphia Industrial Correctional Center last night. They were last seen on video cutting a hole in the fence. @NBCPhiladelphia at 11pm pic.twitter.com/UJMUL6c4Pa

— Aaron Baskerville (@ABaskerville10) May 8, 2023