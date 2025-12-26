Un nuevo pronombre chino no binario se acerca al uso digital oficial chino

Los pronombres personales en chino tradicionalmente se dividen en dos formas cuando se refieren a personas: una masculina y otra femenina. Sin embargo, desde 2017, miembros de la comunidad intersexual y no binaria crearon un pronombre alternativo con el objetivo de representar identidades de género que no encajan en esa división binaria.

Este pronombre no oficial fue diseñado de manera similar a los caracteres existentes, pero incorpora un símbolo similar a una “X”, en alusión al género X que ya se utiliza en documentos de identidad y pasaportes en algunos países. A pesar de su valor simbólico y social, su uso ha sido limitado durante años debido a un obstáculo técnico clave: al no ser un carácter oficial, no podía escribirse fácilmente en teclados ni reconocerse de forma estándar en plataformas digitales. Además, su forma estilizada frecuentemente representada como “X也” resultaba confusa para quienes no estaban familiarizados con su significado.

Esta situación podría cambiar pronto. En septiembre, el pronombre fue incorporado al sistema Unicode, el estándar internacional que regula los caracteres y símbolos utilizados en sistemas operativos, aplicaciones y sitios web a nivel global. Unicode es empleado por desarrolladores y grandes empresas tecnológicas para garantizar que los textos puedan mostrarse y compartirse correctamente en distintos dispositivos y lenguajes.

Con esta inclusión, se abre la posibilidad de que el pronombre pueda escribirse, buscarse y visualizarse de manera sencilla en teléfonos móviles y computadoras, lo que representaría un avance significativo para el reconocimiento digital de identidades no binarias en el idioma chino.