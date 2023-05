Un nuevo estudio revela que los perros son capaces de detectar el estrés con su increíble olfato

Nuevas investigaciones de la Queen’s University Belfast confirman que los perros son capaces de detectar emociones extremas mediante su agudo sentido del olfato, contradiciendo las creencias previas.

El estudio revela que el estrés agudo altera los compuestos presentes en el sudor y el aliento humano; cuatro perros demostraron su Habilidad al detectar los cambios mediante muestras de voluntarios antes y después de un desafiante ejercicio matemático

Según un Informe publicado el miércoles en la revista científica PLOS One, los perros participantes lograron una asombrosa precisión del 90% al distinguir las muestras recolectadas antes y después de que los 36 voluntarios humanos Intentaran, en Voz alta, contar hacia atrás desde 9.000 en Incrementos de 17 durante tres minutos.

“La primera autora del estudio, la psicóloga de animales Clara Wilson, comentó que este estudio aporta más pruebas de las asombrosas habilidades del ‘mejor amigo del hombre'”.

“Wilson afirmó en un correo electrónico que, si bien es probable que en situaciones de la vida real los perros perciban nuestro estrés a través de diversas señales contextuales, su estudio de laboratorio demostró la existencia de un componente de olor confirmado que posiblemente contribuye a la capacidad de los perros para detectar nuestro estrés”.

“En su investigación, Wilson y sus colegas se propusieron inicialmente entrenar a una variedad de 20 perros domésticos para identificar mediante su olfato muestras de personas estresadas. Al final del período de entrenamiento, se retiraron 16 perros por diversas razones, como problemas de atención y aburrimiento”.

Los perros entrenados fueron sometidos a pruebas utilizando una máquina que presentaba tres opciones: una gasa sin utilizar, una muestra de una persona estresada y otra de la misma persona cuando no estaba estresada.

Además, los investigadores recopilaron mediciones antes y después de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como respuestas a cuestionarios que evaluaban los niveles de estrés de los voluntarios antes y después de la tarea matemática.

La precisión de los perros para detectar las muestras de estrés, que osciló entre el 90% y el 96.88%, fue incluso mejor de lo esperado por los investigadores.

La psicóloga de animales, Clara Wilson, explicó que, dado que el estrés puede causar cambios químicos en el sudor y la respiración, se esperaba que los perros pudieran percibir la diferencia. Sin embargo, los investigadores se sorprendieron cuando los perros mostraron una confianza notable al discriminar entre las muestras de las tareas de matemáticas antes y después de estas.

La investigación no aborda directamente si los perros experimentan empatía cuando una persona está estresada.

Clara Wilson comentó que, debido a que los perros fueron entrenados con refuerzo positivo para encontrar el objetivo, su reacción al encontrarlo en la fila era de entusiasmo visible en lugar de mostrar algún tipo de estrés.

Ella hizo una comparación con perros entrenados para detectar el cáncer mediante la detección de muestras de aliento. Wilson sugirió que investigaciones futuras podrían explorar si el sentido del olfato es una parte importante en la percepción de las emociones humanas por parte de los perros.

El Dr. Nicholas Dodman, profesor emérito de la Escuela de Medicina Veterinaria Cummings de la Universidad de Tufts y director ejecutivo y presidente del Centro de Estudios del Comportamiento Canino, comentó que los hallazgos “tienen mucho sentido”.

“Los perros poseen un increíble sentido del olfato”, comentó Dodman, quien también es autor de “Mascotas en el sofá: perros neuróticos, gatos compulsivos, pájaros ansiosos y la nueva ciencia de la psiquiatría animal”.

Según él, para ilustrarlo con cifras, los humanos tienen alrededor de 12 millones de receptores olfativos, mientras que los perros tienen al menos 50 veces esa cantidad.

No obstante, los perros no son los únicos animales con un sentido del olfato altamente sensible. Dodman mencionó el caso de un gato de terapia llamado Oscar, quien se cree que pudo percibir la cercanía de la muerte debido a cambios en el olor de las personas que estaban cerca del final de su vida.

La Dra. Katherine Houpt citó un estudio en caballos que demostraba que, a través del olor corporal, los animales podían distinguir entre personas que veían películas de terror y personas que veían comedias.

Houpt elogió la meticulosidad de los métodos utilizados por los investigadores en el estudio, destacando que entrenaron a los perros cuidadosamente y limpiaron minuciosamente las cabezas de la máquina.

Sin embargo, es difícil determinar si los perros equiparan lo que huelen con sentimientos reales de estrés, según Houpt. Aunque pueden notar la diferencia, queda la incógnita de si les importa realmente. Houpt sugiere que presumiblemente les importa, lo que explicaría por qué son buenos animales para la terapia emocional.