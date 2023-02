Un nuevo estudio revela que el consumo diario de marihuana aumenta el riesgo a padecer cardiopatías

Un nuevo estudio ha revelado que el consumo de marihuana puede aumentar el riesgo de padecer cardiopatías en comparación con quienes no la consumen nunca.

La investigación enfatiza que el consumo de marihuana puede hacer que el corazón lata más rápido, aumentando la presión arterial de una persona inmediatamente después de su consumo.

El Doctor Ishan Paranjpe, autor principal del estudio y medico residente de la Universidad de Starford, afirma que “Cada vez hay más pruebas de que el cannabis no está totalmente exento de efectos nocivos y puede provocar enfermedades cardiovasculares”.

La cauda de esta enfermedad coronaria es la acumulación de placa en las paredes de las arterias que suministran sangre al corazón, también llamado aterosclerosis, el tipo más común de cardiopatía, según los centros de Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU (CDC, por sus siglas en ingles).

Algunos de los síntomas que el doctor Paranjpe menciona en el estudio, es la angina de pecho, la sensación de debilidad, mareo o malestar estomacal, inclusive dificultad para respirar.

No obstante, para “algunas personas, el primer signo de enfermedad coronaria es un infarto de miocardio“, afirman los CDC en su sitio web.

La investigación sustrajo datos de personas que participaban en el programa de Investigación All of Us, diseñado para recopilar información sanitaria a lo largo del tiempo de un millón de personas o más en Estados Unidos, el cual es administrado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Estos participantes llenaron una encuesta sobre su consumo de cannabis, y el equipo de investigación utilizo esta información para clasificarlo en cinco categorías: consumidores diarios (4.736 personas), consumidores semanales (2.720), consumidores mensuales (2.075), los que consumieron una o dos veces en tres meses (8.749) y los que nunca consumieron (39.678 personas).

Seguido de esto, los investigadores compararon esas categorías con los historiales médicos de los participantes unos años después.

De esta manera, descubrieron que los consumidores diarios de cannabis tenían un 34% mas probabilidades de ser diagnosticados de enfermedad coronaria que los que nunca habían consumido la droga.

Asimismo, las personas que solo consumían marihuana una vez al mes o menos no presentaban un riesgo significado, señalo el estudio.

Como resultado la investigación encontró una relación causal entre el consumo diario y un mayor riesgo de padecer esta enfermedad cardiaca a lo largo de los años.