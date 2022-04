Un nuevo estudio de DriveWealth revela los secretos de la psicología de los inversores minoristas de 23 países de todo el mundo

Los datos demuestran que los inversores más jóvenes, con menos fondos y mayor acceso a la tecnología, han renovado la inversión durante la histórica Revolución Minorista

JERSEY CITY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–DriveWealth, LLC, pionera en la inversión fraccionada y las finanzas integradas, publicó hoy “The New Investor Phenomenon: A Wave of Opportunity” (El nuevo fenómeno de los inversores: Una ola de oportunidades) una guía para entender la mentalidad del inversor minorista mundial. Alentada por el inicio de la COVID-19, la Revolución Minorista marcó una nueva era en la que enormes franjas de inversores entraron en los mercados y cambiaron lo que significa ser un “inversor”. Aunque sus comportamientos de inversión pueden parecer una anomalía, la guía de DriveWealth revela conocimientos sobre la psicología que hay detrás de sus operaciones: su motivación para participar en los mercados, las herramientas que utilizan para operar y las que aún necesitan para afrontar la década del inversor digital.

Los hallazgos claves de la guía de DriveWealth incluyen:

La vida a distancia dio lugar a la inversión a distancia: Si bien los mercados de capitales estaban experimentando una revolución tecnológica móvil durante los años previos a la COVID-19, el cambio repentino y total hacia la vida a distancia aceleró drásticamente esa transformación y creó una oportunidad para una nueva generación de inversores. El 35 % de los inversores activos se iniciaron durante la pandemia, incluidos los de mercados emergentes como Corea del Sur (56 %), Indonesia (53 %), India (51 %) y Filipinas (48 %).

Los nuevos inversores son en su mayoría jóvenes: Alrededor de la mitad de los inversores de la Generación Z abrieron su primera cuenta entre marzo de 2020 y agosto de 2021, con un 59 % de esta generación abriendo su primera cuenta en LATAM, un 68 % en APAC, un 63 % en Oriente Medio, un 49 % en África y un 23 % en EE. UU. En todas las regiones, el porcentaje de inversores con menos de 10 000 dólares que realizaron su primera inversión durante este periodo fue significativamente mayor que en todos los demás niveles de riqueza.

Los inversores expertos en tecnología se vuelven digitales: Los avances tecnológicos y las fuerzas del mercado contribuyeron a impulsar esta nueva ola de inversores. En todas las regiones, más del 40 % de los inversores abrieron su cuenta de inversión más reciente en una aplicación móvil y el 31 % operó con activos digitales como primera inversión. Independientemente de la tecnología disponible, en 18 de los 23 mercados encuestados, la motivación más común para empezar a invertir fueron los bajos mínimos de las cuentas.

“Este nuevo paradigma de inversión está siendo impulsado por factores que están rompiendo las barreras tradicionales a la inversión. Las plataformas financieras integradas están haciendo que los mercados sean más accesibles que nunca, y la tecnología móvil facilita a los inversores de todas las edades el acceso a los mercados desde la comodidad de sus hogares”, manifestó Bob Cortright, fundador y director general de DriveWealth. A medida que nos adentramos en la década del inversor digital, los proveedores de servicios financieros tienen una oportunidad increíble para comprometerse con los inversores equipándolos con las herramientas que necesitan para convertirse en dueños de su futuro financiero”.

Los resultados del estudio apuntan a importantes oportunidades para los proveedores financieros en el nuevo panorama de la inversión. El 76 % de los encuestados indicaron que preferirían acceder a información y educación financiera a través de aplicaciones de inversión móvil, y el 87 % estuvo de acuerdo en que la posibilidad de invertir cantidades muy pequeñas era una buena forma de aprender a invertir.

“Dos años después de la pandemia, el mundo ha alcanzado un punto de inflexión histórico, no sólo en términos de acceso a los mercados de capitales, sino también en lo que respecta a la oportunidad que tienen los proveedores de establecer conexiones aún más fuertes con los inversores minoristas,” dijo Harry Temkin, Director de Información de DriveWealth. “La posibilidad de que los proveedores ofrezcan fracciones de acciones ha sido una de las evoluciones más significativas en el comercio porque está dando a los inversores el poder de entrar en los mercados utilizando cantidades pequeñas, pero significativas. Los proveedores deben ofrecer la tecnología y las herramientas que los inversores necesitan para que los mercados sean aún más accesibles, o corren el riesgo de volverse irrelevantes”.

Acerca de DriveWealth

DriveWealth, pionera en la negociación fraccionada de acciones y la inversión integrada, es una empresa tecnológica visionaria que permite a más de 100 socios de todo el mundo involucrar a sus clientes poniendo los mercados en la palma de su mano. Creemos que el futuro es fraccionario, transaccional y móvil. Todos los dispositivos móviles deberían ser una puerta de acceso a productos de inversión y ahorro, servicios, asesoramiento y asistencia para ciudadanos de todo el mundo de todas las edades, etapas patrimoniales y niveles de experiencia financiera. La asistencia consultiva de DriveWealth y la moderna plataforma tecnológica basada en la nube permiten a los socios ofrecer sin problemas experiencias de inversión de marca para impulsar la adquisición, la fidelidad, la retención y el crecimiento de los ingresos de los clientes. Para más información, visite drivewealth.com o conéctese con nosotros por Twitter @DriveWealth o en LinkedIn.

