Un nuevo estudio asocia a Masimo SpHb®, monitoreo continuo y no invasivo de hemoglobina, como parte de la gestión de sangre en pacientes pediátricos con una reducción del tiempo de internación en la UCI y de las transfusiones postoperatorias

NEUCHATEL, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Masimo (NASDAQ: MASI) anunció hoy las conclusiones de un resumen presentado recientemente en Euroanaesthesia 2020 en el que el Dr. Saraçoğlu y sus colegas de la Universidad de Marmara en Estambul, Turquía, investigaron la eficacia del monitoreo continuo y no invasivo de hemoglobina de Masimo, SpHb®, como parte de la gestión de transfusión de pacientes pediátricos sometidos a una cirugía mayor1. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el uso de SpHb estaba asociado con una menor tasa de transfusiones postoperatorias, una reducción del tiempo de internación en la UCI y otros resultados mejorados.





Tras observar que los métodos tradicionales de medir la hemoglobina y estimar la pérdida de sangre como parte de la gestión de transfusión de sangre perioperatoria “exigen mucho tiempo” y pueden provocar atrasos en la toma de decisiones, los investigadores se dispusieron a averiguar si el uso de un método continuo y no invasivo, Masimo SpHb, tendría un impacto en las tasas de transfusión, morbilidad y mortalidad en pacientes pediátricos sometidos a una cirugía de craneosinostosis. Se dividieron a los pacientes pediátricos de entre 2 y 24 meses en un grupo de control (n = 28), cuya terapia de transfusión fue gestionada utilizando análisis de gasometría intermitente, y un grupo experimental (n = 27), cuya terapia de transfusión fue gestionada utilizando monitoreo de SpHb con sensores Masimo rainbow® conectados a un Radical-7® Pulse CO-Oximeter®. En ambos grupos, el análisis de gasometría se realizó una vez por hora durante el período perioperatorio; en el grupo de SpHb, cuando el monitoreo de SpHb indicaba un descenso brusco de hemoglobina, se realizó simultáneamente un análisis de gasometría.

Los investigadores calcularon los siguientes resultados estadísticamente significativos (p < 0,05):

Resultado Grupo de control Grupo de SpHb Valor de P Tiempo de internación en la UCI 55,43 horas ± 25,34 horas (mediana de 48 horas) 33,48 horas ± 12,25 horas (mediana de 24 horas) 0,001 Drenaje postoperatorio 215,54 mL ± 93,1 mL 136,85 mL ± 62,27 mL 0,001 Transfusión postoperatoria de eritrocitos 179,02 mL ± 163,06 mL (145 mL) 102,69 mL ± 73,87 mL (105 mL) 0,033 Transfusión postoperatoria de plasma congelado en fresco 71,96 mL ± 94,95 mL (25 mL) 28,15 mL ± 64,35 mL (0 mL) 0,043 Cristaloide perioperatorio 396,79 mL ± 171,16 mL (350 mL) 462,59 mL ± 158,91 mL (500 mL) 0,048 Primer nivel de trombocitos en la UCI 270 821 ± 74 474 327 185 ± 104 644 0,025 Último nivel de lactato en la UCI 1,47 mmol/L ± 0,64 mmol/L (1,25 mmol/L) 1,18 mmol/L ± 0,63 mmol/L (0,9 mmol/L) 0,044

La conclusión fue que el tiempo de internación en la UCI fue significativamente más largo desde el punto de vista estadístico en el grupo de control que en el grupo de SpHb. El drenaje, la transfusión de eritrocitos y la transfusión de plasma congelado en fresco en el período postoperatorio en la UCI también fueron significativamente mayores desde el punto de vista estadístico en el grupo de control que en el grupo de SpHb. Los niveles de lactato fueron mayores en el grupo de SpHb al inicio de la operación, pero mayores en el grupo de control al final.

Los investigadores llegaron a la siguiente conclusión: “El monitoreo continuo y no invasivo de hemoglobina en cirugías mayores hemorrágicas en pacientes pediátricos podría resultar eficaz para reducir la morbilidad, no solo al reducir la cantidad de transfusión sino también al lograr menos inestabilidad metabólica y hemodinámica”.

En otros ensayos clínicos realizados con pacientes adultos se ha observado que el monitoreo continuo con SpHb como parte de un programa de gestión de sangre (Patient Blood Management, PBM) mejora los resultados tales como la reducción del porcentaje de pacientes que reciben transfusiones2, la disminución de las unidades de eritrocitos transfundidos por paciente3-4, el acortamiento del tiempo de transfusión5, la disminución de los costos6 e incluso la reducción de la mortalidad 30 y 90 días después de la cirugía en un 33 % y 29 %, respectivamente7. Las pruebas sobre el impacto de SpHb en los resultados se extienden a todo el planeta, con 6 países en 4 continentes distintos2-8. Actualmente, la tecnología SpHb ayuda a los médicos en más de 75 países de todo el mundo9.

La SpHb no pretende reemplazar las pruebas de sangre de laboratorio. Las decisiones clínicas relacionadas con las transfusiones de glóbulos rojos deberán basarse en el juicio del médico, que considerará, entre otros factores, el estado del paciente, el monitoreo continuo de SpHb y las pruebas de diagnóstico de laboratorio que usan muestras de sangre.

Acerca de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) es una compañía global de tecnología médica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitoreo líderes en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Nuestra misión es mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. Ha quedado demostrado, en más de 100 estudios independientes y objetivos, que la pulsioximetría Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, lanzada en 1995, supera a otras tecnologías de pulsioximetría10. Se ha comprobado que Masimo SET® también ayuda a los médicos a reducir la retinopatía severa de los partos prematuros en neonatos11, mejora la detección de cardiopatías congénitas críticas (CCHD) en recién nacidos12 y, cuando se usa para el monitoreo continuo junto a Patient SafetyNet™ de Masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones del equipo de respuesta rápida, los costos y las transferencias a la UCI13-16. Se estima que Masimo SET® se usa en más de 200 millones de pacientes en los principales centros de atención médica y en otros entornos médicos de todo el mundo17, y es la pulsioximetría principal en 9 de los 10 centros de atención médica más importantes que integran la Lista de honor de los Mejores Hospitales de 2020 y 2021 de U.S. News and World Report18. Masimo sigue perfeccionando SET® y anunció en 2018 que la precisión de la SpO 2 en los sensores RD SET® en condiciones de movimiento se ha mejorado significativamente, lo que brinda a los médicos mayor seguridad de que los valores de SpO 2 en los que confían reflejan con precisión el estado fisiológico de un paciente. En 2005, Masimo presentó la tecnología rainbow® Pulse CO-Oximetry, que permitió el monitoreo continuo y no invasivo de los componentes de la sangre que anteriormente solo podían medirse de forma invasiva, como la hemoglobina total (SpHb®), el contenido de oxígeno (SpOC™), la carboxihemoglobina (SpCO®), la metahemoglobina (SpMet®), el índice de variabilidad pletismográfica (Pleth Variability Index, PVi®), el índice registrado de interpretación vascular del médico (RPVi™) (rainbow® PVi) y el índice de reserva de oxígeno (Oxygen Reserve Index, ORi™). En el año 2013, Masimo introdujo la plataforma de monitoreo y conectividad de pacientes Root® (Patient Monitoring and Connectivity Platform), construida desde cero para que sea lo más flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporación de otras tecnologías de monitoreo de Masimo y de terceros; las incorporaciones clave de Masimo incluyen el monitoreo de función cerebral de próxima generación SedLine® (Next Generation Brain Function Monitoring), la oximetría regional O3® (Regional Oximetry) y las líneas de muestreo de capnografía ISA™ (Capnography) con NomoLine®. La familia de Pulse CO-Oximeters® de monitoreo continuo y de comprobación aleatoria de Masimo incluye dispositivos diseñados para ser usados en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, entre los que se incluye la tecnología portátil sin sujeción, tal como los Radius-7® y Radius PPG™; dispositivos portátiles tales como Rad-67™; los pulsioxímetros para la yema de los dedos, como MightySat® Rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centro de atención médica como en el hogar, como el Rad-97®. Las soluciones de automatización hospitalaria y conectividad de Masimo se centran en la plataforma Masimo Hospital Automation™ e incluyen Iris Gateway®, Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView™, UniView: 60™ y Masimo SafetyNet™. Puede encontrar más información acerca de Masimo y sus productos en www.masimo.com. Puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de Masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi y RPVi no obtuvieron la habilitación 510(k) de la FDA y no están disponibles para la venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

