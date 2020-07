Un nuevo análisis de sangre podría predecir la aparición del Alzheimer con alta precisión

Un nuevo análisis de sangre que ha sido recientemente desarrollado por un grupo de científicos suecos y científicos estadounidenses es capaz de diagnosticar el Alzheimer con tanta precisión como los métodos utilizados actualmente que son mucho más caros e invasivos.

El grupo de investigadores que estudian la enfermedad, Alzheimer indicaron que esto consiste en un paso significativo para los médicos, investigadores y los pacientes de demencia.

Dicho examen tiene la capacidad de lograr que el diagnóstico de la enfermedad sea más simple, asequible y que este ampliamente al alcance de todas las personas. La clave del análisis radica en que la prueba determinó si las personas con demencia tenían Alzheimer en lugar de otra afección. Asimismo, logró identificar los signos de la enfermedad degenerativa 20 años antes de que se presentaran los primeros síntomas que son problemas con la memoria y pensamientos en personas que tienen una mutación genética que causa la enfermedad de Alzheimer.

Oskar Hansson autor del estudio y profesor de investigación y profesor de investigación de memoria clínica en la Universidad de Lund en Suecia, explicó que “la prueba fue 96 por ciento precisa para determinar si las personas con demencia tenían Alzheimer en lugar de otros trastornos neurodegenerativos”. El estudio fue publicado en JAMA y fue presentado en la Conferencia Internacional de Asociación de Alzheimer. Los científicos indicaron que el test podría desarrollarse en los próximo 2 o 3 años.

El examen fue practicado en un grupo de casi 700 personas en Suecia, y resultó similar a las tomografías PET y los golpes espinales, y fue mejor que las imágenes por resonancia magnética y los análisis de sangre para amiloide entre otros.

Hansson comentó que las personas con Alzheimer tenían siete veces más de la proteína tau, llamado p-tau217, que el análisis midió que las personas con problemas cognitivos experimentaban Alzheimer, en lugar de otro tipo de demencia.

Este examen podría usarse para predecir si alguien que no presente ningún síntoma podría desarrollar el Alzheimer.

“Este análisis de sangre predice de manera muy precisa quién tiene la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, incluidas las personas que parecen ser normales. No es una cura, no es un tratamiento, pero no se puede tratar la enfermedad sin poder diagnosticarla”. Y el diagnóstico preciso y de bajo costo es realmente emocionante, por lo que es un gran avance”, explicó el doctor Michael Weiner, investigador de la enfermedad de Alzheimer en la Universidad de California, San Francisco.