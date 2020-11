Un monolito metálico en medio del desierto en EEUU tiene sorprendido a las autoridades de seguridad

Un monolito metálico fue encontrado en medio de un desierto y una distancia bastante alejada en Utah, Estados Unidos (EEUU), sorprendiendo a las autoridades de seguridad.

El objeto metálico fue descubierto cuando trabajadores estatales realizaban vuelos en la zona con un helicóptero para el conteo de borregos cimarrones en la zona.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah hicieron público el hallazgo que los tiene desconcertados porque se desconoce de qué se trata.

Según los biólogos que hacían el recorrido, uno de los expertos miró la estructura y alertó a los demás, obligándolos a bajar. Al llegar a la zona encontraron el objeto de tres metros en el interior de la tierra en medio de la nada.

Elementos de seguridad indicaron que el área donde se encuentra el monolito metálico es remota y no quisieron revelar mayores detalles para evitar que incursionistas se aventuren a ir a la zona.

Se explicó que los expertos creyeron que se trataba de un objeto que había colocado la NASA en el lugar para algún experimento científico.

Una de las hipótesis es que tal vez algún artista colocó la estructura metálica sin una autorización previa como dice la ley.

“Ha sido lo más extraño que me he encontrado en todos mis años de vuelo“, dijo el piloto del helicóptero.

