Un MOF sorbente en un rollo, una solución escalable para la captura de carbono a escala de gigatoneladas

Resultados de una investigación publicada hoy en la revista internacional revisada por pares Science .

. Un marco metalorgánico (MOF) duradero y escalable captura el CO 2 con gran capacidad y alta estabilidad y selectividad sobre el vapor con una modesta penalización por regeneración.

VANCOUVER, Columbia Británica–(BUSINESS WIRE)–Svante Inc. ha anunciado hoy el éxito de la ampliación de escala de un nuevo material absorbente utilizado en los procesos de captura de carbono. Este sorbente puede capturar hasta el 95 % del dióxido de carbono (CO 2 ) emitido por fuentes industriales, como las plantas de cemento y de hidrógeno azul, utilizando una rápida adsorción de sólidos y vapor a baja temperatura.





Mediante la ingeniería de la estructura del nanomaterial del marco metalorgánico (metal-organic framework, MOF), el equipo de científicos de Svante, junto con el profesor de la Universidad de Calgary, George Shimizu, y su equipo de profesores y estudiantes, han colaborado durante (4) cuatro años en el desarrollo y la ampliación de escala de este novedoso material sorbente que actúa como esponja para absorber CO 2 . Se han aceptado lo resultados de la investigación para su publicación hoy en la revista internacional Science. Estos resultados demostraron las características muy especiales de este sorbente junto con su resistencia a la oxidación y al vapor de agua, lo que permite capturar el CO 2 a bajo coste utilizando el filtro absorbente estructurado propiedad de Svante.

Los sorbentes sólidos suponen un cambio radical en la captura de carbono, pero el desafío consiste en aunar todas las características deseables y comercialmente viables en un material de estructura robusta y con bajo coste de fabricación. Calgary Framework 20 (CALF-20) es un marco metal-orgánico que aborda este desafío y captura el CO 2 con alta capacidad y selectividad sobre el agua. «Para la captura y eliminación de CO 2 de alto rendimiento, el stripping (desorción) por vapor –en el que se utiliza vapor de contacto directo para expulsar el CO 2 del sorbente– ha sido una especie de “santo grial” en el campo. Se considera que es la forma más eficaz de hacerlo», ha declarado Claude Letourneau, presidente y CEO de Svante Inc. «Este material MOF, combinado con nuestro filtro de adsorción estructurado patentado, cambia las reglas del juego. Contamos con la tecnología para reducir el coste de capital de la captura de CO 2 . Ahora tenemos que escalar esta tecnología y comercializarla para crear un mercado viable para el CO 2 ».

Svante, en colaboración con BASF, ha conseguido escalar el sorbente CALF-20 del laboratorio a tamaño industrial mediante un sencillo proceso a baja temperatura de acuerdo con los principios de la química sostenible. La escalabilidad y el bajo coste del sorbente sólido son imprescindibles, ya que la cantidad de sorbente necesaria para una planta típica de captura de carbono de gases de combustión de cemento es del orden de 200 toneladas. Además, es necesario desplegar más de dos mil plantas de captura de carbono para 2040 o el equivalente a la puesta en marcha de dos plantas de captura de CO 2 de categoría mundial a la semana durante los próximos 20 años. Hasta ahora, la producción a gran escala de materiales MOF a bajo coste había sido una barrera para el sector de la separación de gases.

Además de ampliar el proceso de fabricación del MOF (CALF-20), Svante ha desarrollado un proceso rollo a rollo de gran volumen y bajo coste para recubrir el sorbente en una lámina laminada denominada “sorbente en rollo”. Este laminado se apila en un filtro de alto rendimiento con baja caída de presión y alta capacidad de CO 2 .

Acerca de Svante

Svante ofrece a las empresas de sectores intensivos en emisiones una forma viable de capturar las emisiones de CO 2 a gran escala de la infraestructura existente, ya sea para su almacenamiento seguro o para su uso industrial posterior en un circuito cerrado. Con la capacidad de capturar CO 2 directamente de fuentes industriales a menos de la mitad del coste de capital de las soluciones existentes, Svante hace realidad la captura de carbono a escala industrial. La tecnología de Svante ese está implementando actualmente en el campo a escala de planta piloto por líderes industriales en los sectores de la energía y la fabricación de cemento. El CO 2 MENT Pilot Plant Project –una asociación entre Lafarge (Holcim) y TotalEnergies– está operando una planta de una tonelada al día (tonne per day, TPD) en Richmond, Columbia Británica (Canadá), que reinyectará el CO 2 capturado en el hormigón, mientras que la construcción y puesta en marcha de una planta de demostración de 30 TPD se completó en 2019 en una instalación industrial en Lloydminster, Saskatchewan, (Canadá). Actualmente se está diseñando y construyendo una planta de demostración de 25 TPD en Chevron U.S.A., situada cerca de Bakersfield, California. Además, se están realizando varios estudios de viabilidad de proyectos de captura de carbono a escala comercial de entre 500 y 4500 TPD en Norteamérica y Europa.

Svante Inc. ha seleccionado a Kiewit Engineering Group Inc. para que preste servicios de ingeniería, adquisición y construcción (engineering, procurement and construction, EPC) en dos proyectos de captura de carbono financiados por el Departamento de Energía de Estados Unidos. El 1 de septiembre de 2020, el Laboratorio Nacional de Tecnología Energética del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE-NETL), a través de Electricore, concedió 1 500 000 dólares en financiación federal para el desarrollo de costes compartidos para apoyar el análisis de ingeniería inicial y el avance del proyecto comercial LH CO2MENT Colorado, primero de su clase, de hasta 1,5 millones de toneladas anuales de CO 2 ; y 13 000 000 de dólares en financiación federal para el desarrollo de costes compartidos para apoyar el diseño, la construcción y el funcionamiento de una planta de captura de carbono a escala de ingeniería, la segunda de su clase, en el yacimiento petrolífero Kern River de Chevron, en el valle de San Joaquín, California. Ambos proyectos del DOE-NETL de Estados Unidos utilizan el novedoso material sorbente MOF CALF-20.

Svante ha atraído más de 195 millones de dólares en inversiones desde su fundación en 2007, incluida la reciente inversión de 25 millones de dólares canadienses del Fondo de Innovación Estratégica del Gobierno de Canadá. Svante está construyendo una cadena de suministro escalable de materiales de captura activa para abordar una amplia oferta de soluciones de captura y eliminación de carbono a escala de gigatoneladas. El consejo de administración de Svante incluye al Premio Nobel y antiguo secretario de Energía de EE. UU., Steven Chu, y al presidente Steven Berkenfeld, antiguo jefe de Prácticas Industriales y de Tecnologías Limpias de Barclays Capital. Para obtener más información sobre la tecnología de Svante, haga clic aquí o visite el sitio web de Svante www.svanteinc.com, LinkedIn o Twitter (@svantesolutions).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

