Un médico de Yale revela lo que le pasó a su cuerpo luego de no ducharse por más de 8 años

James Hamblin, un médico especializado en medicina preventiva y profesor en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, desde el 2015 tomó la decisión de dejar de ducharse.

Esta elección, que desafía las normas sociales sobre higiene, fue impulsada por su curiosidad científica y su deseo de investigar cómo las prácticas de higiene moderna afectan la salud de la piel y el bienestar general.

El objetivo de Hamblin, era explorar los efectos de una higiene mínima en el equilibrio natural del cuerpo. “Me encuentro perfectamente bien. Te acostumbras. Me siento normal”, afirmó Hamblin, quien limitó su limpieza corporal al uso exclusivo de jabón para manos.

Además, sostiene que al reducir el uso de productos de higiene agresivos, el cuerpo ajusta su producción de aceite y mantiene un entorno microbiano más estable y saludable.

En su libro “Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less” publicado en 2020, Hamblin documentó sus primeros cinco años sin ducharse, describiendo cómo su piel se ha adaptado al cambio.

Hamblin también sostiene que el olor corporal no es necesariamente un indicador de suciedad, sino de desequilibrio microbiano. Al usar productos de higiene, alteramos el equilibrio natural de estos microbios, favoreciendo a aquellos que generan malos olores.

El cambio de Hamblin no fue repentino, sino un proceso gradual que implicó disminuir progresivamente el uso de productos de higiene, permitiendo que su cuerpo se adaptara lentamente, minimizando la sensación de incomodidad y los olores corporales y de esta manera, con el tiempo, notó que su piel y cabello se volvían menos grasientos y más equilibrados.

Hamblin cuestiona la frecuencia con la que nos duchamos, mencionando que hasta hace poco, la mayoría de la población no tenía acceso a agua corriente y que la práctica era más común entre la realeza.

La producción masiva de productos de higiene y la tecnología de secuenciación de ADN nos han permitido entender mejor el microbioma de la piel, sugiriendo que no todos los microbios son dañinos.

A pesar de no ducharse, Hamblin no ha abandonado completamente la higiene personal. Adapta su rutina para mantener la limpieza de una manera que considera más natural y sostenible. Continúa lavándose las manos con jabón, se enjuaga el cabello con agua ocasionalmente y mantiene una rutina regular de higiene bucal.