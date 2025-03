Un informe mundial de NIQ revela retos y oportunidades para el crecimiento de los productos de marca blanca y de primeras marcas

Retrocede el estigma de la marca blanca (también llamada marca de distribuidor) y las ventas mundiales crecen un 4,3% interanual.

Las 10 primeras marcas mundiales superan a las marcas de distribuidor con un crecimiento de las ventas del 4,8%.

Los minoristas y los fabricantes que compiten por la atención del consumidor pueden aprovechar las relaciones de colaboración para el crecimiento mutuo.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) ha publicado hoy Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label & Branded Products, un nuevo informe que ofrece un análisis en profundidad de los cambios en las actitudes de los consumidores globales en torno a la marca de distribuidor y los productos de marca, los catalizadores que impulsan estas tendencias a nivel mundial y regional, y las ideas importantes que los minoristas y fabricantes de bienes de consumo pueden tener en cuenta para llegar de forma estratégica a los consumidores dentro de un entorno macroeconómico en rápida evolución.





Según el informe de NIQ, más de la mitad (53%) de los encuestados globales están comprando cada vez más productos de marca blanca. Al mismo tiempo, las 10 principales marcas mundiales también experimentaron un resurgimiento en el impulso de las ventas mundiales en 2024, lo que indica que los minoristas y los fabricantes de bienes de consumo seguirán compitiendo por la atención de los consumidores en las estanterías de las grandes y pequeñas tiendas de comestibles y minoristas por igual.

«Los consumidores cambian sus hábitos de compra continuamente para adaptarse a las condiciones del mercado. Nuestro informe subraya la necesidad crítica de colaboración entre fabricantes y minoristas para impulsar la próxima ola de crecimiento de los bienes de consumo y captar eficazmente la atención cambiante de los consumidores», declaró Marta Cyhan-Bowles, directora de Comunicación y responsable del Centro de Excelencia de Marketing Global de NIQ. «Al encontrar formas creativas de trabajar juntos, ambas partes pueden capitalizar estas tendencias y desbloquear nuevas oportunidades, o lo que es lo mismo, mejorar su presencia en el mercado».

Tendencias clave que determinan el crecimiento de la marca de distribuidor y los productos de marca

La percepción del consumidor de los productos de marca blanca y su calidad ha mejorado significativamente, mientras que las marcas mundiales también registran buenos resultados. Las principales tendencias que impulsan el crecimiento de los productos de marca blanca y de marca son:

Cambio en la percepción del valor: El estigma que rodea a las marcas blancas está desapareciendo. El 68% de los encuestados las considera buenas alternativas a las marcas de renombre y el 69% las percibe como una buena opción.

Como resultado, el 60% de los consumidores mundiales afirman que comprarían más productos de marca blanca si hubiera una mayor variedad disponible.

La cuota de ventas ha aumentado 1,4 puntos en todo el mundo, pero hay signos de ralentización del crecimiento en todas las regiones. En Europa, el crecimiento se ha ralentizado de casi el 12% en 2023 a algo menos del 4% en 2024.

Más de la mitad de los consumidores de todo el mundo (54%) afirman que es probable que se den un capricho y adquieran un producto de marca prémium, y las generaciones más jóvenes, es decir, la Generación del Milenio (61%) y la Generación Z (58%), superan esa media.

Más de la mitad (58%) de los encuestados responden también que están ampliando sus compras de marcas a múltiples categorías. Otro 58% de los encuestados de todo el mundo afirma que la marca o la marca de la tienda es irrelevante y que, en su lugar, eligen los productos en función de la necesidad.

«Nunca ha habido un momento mejor para que las organizaciones se unan para encontrar formas de hacer crecer el tamaño global de la recompensa con los consumidores. El crecimiento es alcanzable para muchas empresas en este terreno tan diverso. Los minoristas deben maximizar el tráfico de la categoría equilibrando una combinación estratégica de productos de marca y de marca de distribuidor, y considerar programas de copromoción para impulsar el crecimiento global de la categoría. Por otro lado, los fabricantes deben salvaguardar y ampliar su cuota de mercado innovando con incentivos comerciales, al tiempo que trabajan para preservar la propuesta de valor global de su marca», explicó Lauren Fernandes, vicepresidenta de Global Thought Leadership, NIQ.

El sentimiento positivo de los consumidores se ve respaldado por los impresionantes datos de ventas en todo el mundo. NIQ Retail Measurement Services informa de un aumento del 4,8% en las ventas de las 10 principales marcas mundiales, superando ligeramente el 4,3% de crecimiento anual de las ventas de las marcas blancas. Sin embargo, existen diferencias según la región: los egipcios muestran una mayor preferencia por las marcas blancas, mientras que los surcoreanos son menos propensos a ver las marcas blancas como una alternativa viable a las marcas de renombre.

​ Armonizar el éxito entre la marca blanca y los productos de marca

Entre las estrategias que minoristas y fabricantes pueden utilizar para crear sinergias que favorezcan el crecimiento mutuo pueden nombrarse:

Para las marcas blancas: Efecto de halo de marca: La proximidad a las marcas de renombre aumenta el atractivo de las marcas blancas. Las marcas prosperan gracias al orgullo (30%), la superioridad (37%) y la notoriedad (48%). La confianza en las marcas blancas aumenta cuando coinciden con la calidad superior, lo que impulsa las ventas. Anclaje de precios: Los productos de marca suelen venderse con un 26% de sobreprecio en comparación con los productos de marca blanca en todas las categorías de bienes de consumo. Una diferencia de precio puede inspirar al consumidor a tomar una decisión basada en el valor para probar algo nuevo o comparable.

Para los productos de primeras marcas: Aumento del tráfico: Casi dos tercios (60%) de los consumidores de todo el mundo confían en las marcas de la tienda gracias al respaldo de los minoristas. Los datos de NIQ muestran que los principales minoristas del Reino Unido impulsaron tanto las ventas de marcas blancas como las de productos de primeras marcas. En 2024, tres minoristas británicos impulsaron más del 70% del crecimiento de las marcas blancas y más del 86% del crecimiento de los productos de marca, lo que pone de relieve cómo la reputación de un minorista puede beneficiar a todos sus productos, incluidas las marcas de renombre. Expansión del mercado: Las marcas blancas impulsan más de la mitad del crecimiento de las ventas en categorías como el café listo para beber y las barritas de aperitivo, lo que crea oportunidades para todas las marcas. Las marcas blancas, que en principio son asequibles, mejoran la percepción de la categoría e impulsan la aceptación de las marcas de renombre. Las primeras marcas deben centrarse en las áreas en las que las marcas blancas aumentan las oportunidades de la categoría.



Acerca del informe «Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label & Branded Products»

Este informe, el primero de su clase, se centra en las tendencias que impulsan el crecimiento mundial, evalúa la dinámica simbiótica/competitiva entre los productos de marca blanca y los de marca de renombre, e identifica oportunidades para que minoristas y fabricantes impulsen la colaboración y el crecimiento. Para saber cómo afectan estas tendencias a su mercado local, descargue una copia gratuita del informe.

Metodología de la investigación

La encuesta global presentada en el informe NIQ 2025 Private Label & Branded Products se realizó entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Se encuestó a más de 17 000 consumidores online en 25 países de Asia Pacífico, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África, y Norteamérica. Los encuestados incluyen consumidores que suelen tomar decisiones de compra en nombre de sus hogares y aceptaron participar en esta encuesta. La muestra de cada país incorporó cuotas de edad y sexo en consonancia con los datos censales respectivos, garantizando al mismo tiempo que cada grupo demográfico mantuviera un tamaño de base estadísticamente confiable.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NIQ), la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, proporciona la comprensión más completa del comportamiento de compra y revela nuevas vías para el crecimiento. NIQ se fusionó con GfK en 2023 en una operación que reunió a los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. Nuestro alcance global se extiende a más de 90 países y abarca aproximadamente el 85% de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la Visión Completa: Full View™.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

