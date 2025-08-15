Internacionales

Un grupo pro-Ucrania de Alaska exige paz sin condiciones antes de la cumbre Trump - Putin 

"Alaska está con Ucrania" . Los protestantes han arremetido en contra de Putin y Trump, destacando que la culminación de la guerra debe ser sin condiciones. 

  • Jacqueline Alvarenga | 15-08-2025.10:14 am.

La inminente cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ha desatado protestas en diferentes puntos del estado, evidenciando el descontento y la alta expectativa de la sociedad civil respecto a la agenda bilateral.

Las protestas en Alaska antes de la cumbre Trump Putin se desarrollaron en ciudades clave, donde manifestantes alzaron la voz acerca de derechos humanos y preocupaciones medioambientales.

La llegada de ambos mandatarios a territorio estadounidense se da en un contexto global tenso, donde la ciudadanía exige mayor transparencia y participación en las decisiones de política internacional.

Grupos pacifistas y de defensa del medio ambiente se movilizaron para expresar su rechazo a eventuales acuerdos que puedan ser perjudiciales para la región.

"Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska", dijo una de las protestantes.

Otro ciudadano, señaló que "lleva protestando desde que Trump comenzó a comportarse como un monarca, pero esta es la concentración más grande que hemos visto hasta ahora".

Demandas y expectativas de la sociedad civil

Los manifestantes en Alaska demandan compromisos concretos en temas como la protección del Ártico, la reducción del armamento nuclear y el respeto a los derechos humanos.

Diversas organizaciones sociales han subrayado la importancia de que la opinión pública sea considerada durante el desarrollo de la cumbre, especialmente por el posible impacto ambiental y geopolítico de los acuerdos.

En recientes declaraciones recogidas por medios locales y Deutsche Welle, líderes comunitarios insistieron en la necesidad de fortalecer la transparencia, argumentando que el futuro de los habitantes de Alaska depende directamente de las decisiones que ahí se tomen.

