Un Experto de Velodyne Explica Cómo las Simulaciones Lidar Avanzan en las Pruebas de Soluciones de Conducción Automatizada en el Evento Global GTC 2021 de NVIDIA

Andrei Claudiu Cosma destaca el papel fundamental de las simulaciones lidar en el desarrollo y la validación de los ADAS y de los AV

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Las simulaciones desempeñan un papel importante en el desarrollo y las pruebas de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y las capacidades de los vehículos autónomos (autonomous vehicle, AV). Andrei Claudiu Cosma, PhD, director de Soluciones autónomas en Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW), hablará de cómo los desarrolladores pueden utilizar la simulación lidar para reproducir escenarios de conducción reales, y así validar la seguridad y confiabilidad de las soluciones de los ADAS y AV durante la Conferencia anual de tecnología de unidades de procesamiento gráfico (Graphic Processing Unit, GPU) de NVIDIA, GTC 2021.





La sesión, denominada “Aprendizaje automático centrado en lidar: un enfoque basado en un simulador para la preparación, la prueba y la validación de modelos” (Lidar-Centric Machine Learning – A Simulator Driven Approach to Model Training, Testing and Validation), tendrá lugar el 10 de abril de 2021, a las 10:00 a. m., hora de verano de la región del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT). Regístrese de manera gratuita para asistir a la sesión en https://gtc21.event.nvidia.com/.

Los asistentes a la sesión podrán aprender sobre lo siguiente:

Características clave de la simulación lidar que mejoran la autenticidad de la nube de puntos lidar generada. Esto es sumamente importante para garantizar el uso exitoso del modelo simulado en el mundo real.

Beneficios e inconvenientes de utilizar conjuntos de datos reales y simulados. Estos consejos pueden guiar a los desarrolladores en la toma de decisiones informadas al momento de seleccionar los datos para la preparación de sus próximos modelos.

Cómo el uso de datos lidar simulados puede ayudar a identificar clases de objetos con la firma lidar única.

Las simulaciones lidar contribuyen a acelerar el desarrollo y la implementación del sistema, ya que proporcionan un entorno virtual para probar las capacidades de la conducción automatizada en una variedad de condiciones de carretera, clima e iluminación. Permiten probar escenarios extremos, como los casos de curvas y bordes, y posibles peligros como el frenado de emergencia y la evitación de obstáculos.

Los sensores lidar de Velodyne proporcionan datos de percepción en tiempo real que permiten una navegación segura y un funcionamiento confiable para la conducción autónoma y la seguridad avanzada de los vehículos en entornos urbanos y en la carretera. Velodyne tiene una cartera diversa de productos con sensores que proporcionan una visión envolvente, direccional, de largo y de corto alcance.

El programa Automated with Velodyne incluye una serie de empresas que ofrecen soluciones de simulación optimizadas para probar los sensores lidar de Velodyne en aplicaciones de ADAS y AV. La combinación de los sensores de alto rendimiento y el software de simulación de Velodyne permite a los desarrolladores probar y validar soluciones en una gran variedad de condiciones antes de que lleguen a la carretera.

“El acceso limitado a los datos de preparación y prueba frena la investigación y la innovación. Sin embargo, con los avances en aceleradores de hardware, como las GPU, y el desarrollo de tecnologías de simulación, se están desarrollando nuevas técnicas para generar o aumentar los conjuntos de datos de preparación. En nuestra sesión de la GTC se debatirá cómo un enfoque basado en la simulación puede compensar la disponibilidad limitada de datos reales para mejorar la velocidad del desarrollo y la calidad del modelo. Se demostrará cómo este método puede reducir los costos y permitir un proceso de prueba y validación mejorado para una implementación segura”, comentó Cosma.

La GTC, que se llevará a cabo en línea del 12 al 16 de abril, es una serie de conferencias globales centradas en la inteligencia artificial, los centros de datos, los gráficos, la informática acelerada, la automoción y las redes inteligentes, entre otros.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

