Un estudio mundial revela que la mayoría de los clientes de SAP prefieren los sistemas ERP componibles de diversos proveedores para acelerar la innovación, en particular, la IA

Las organizaciones que implementan arquitecturas componibles con soporte de terceros logran un rendimiento superior al promedio en el 83 % de los casos, en relación con el 27 % de los métodos tradicionales

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte integral de software empresarial, servicios gestionados y soluciones de innovación, además de proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy los resultados de una investigación sobre la hoja de ruta de SAP. En un estudio en profundidad, que incluyó una entrevista interactiva a 455 líderes empresariales y de TI, los clientes de SAP manifestaron su preocupación por el impulso hacia S/4HANA con un modelo de suscripción y compartieron las estrategias que los líderes empresariales están adoptando para promover la innovación y el crecimiento.









Los datos indicaron que, si bien a casi todos los clientes de SAP encuestados les resulta difícil justificar el retorno de la inversión en S/4HANA, muchos están optando por una estrategia de ERP componible de diversos proveedores para integrar con más rapidez las mejores soluciones y tecnologías emergentes y preservar al mismo tiempo la flexibilidad, el control de los costos y la hoja de ruta, con la capacidad de lograr resultados empresariales más rápidos.

La volatilidad de las políticas de SAP y las preocupaciones por los costos impulsan la demanda de los clientes, que buscan otras formas de incrementar el control y la agilidad

La presión de SAP para convertir todas las licencias perpetuas en suscripciones es motivo de alarma entre sus clientes. El 83 % afirma que no entiende completamente las últimas políticas y plazos de migración de SAP. El 84 % manifiesta cierto grado de preocupación por los mensajes actuales y su eventual repercusión en las operaciones.

Los cambios constantes en los plazos, las opciones de paquetes, los programas de transición e incluso la modificación del nombre de los productos aumentan la incertidumbre que experimentan sus clientes, lo que dificulta la planificación estratégica, pero también les anima a explorar vías alternativas para seguir avanzando.

El 83 % de los encuestados está convencido de que hay un valor evidente en los sistemas componibles para acceder con mayor celeridad a las tecnologías emergentes como la IA, mientras que el 94 % destaca la libertad de elegir las soluciones que mejor se adaptan a cada necesidad empresarial

“Es bueno constatar que hay tantos clientes de SAP que están adoptando plenamente la idea de una arquitectura abierta y componible, con el uso de soluciones de terceros poco acopladas para sus necesidades de ERP. Durante un tiempo, este método impulsado por el negocio, en lugar de por los proveedores, ha sido habitual en otras áreas de TI, dado que genera beneficios en términos de flexibilidad, control y acceso a las nuevas innovaciones”, aseguró Dale Vile, analista distinguido de Freeform Dynamics.

La estrategia de recurrir a varios proveedores y el soporte de terceros ayuda a los clientes de SAP a lograr un rendimiento superior al promedio.

Si bien el 77 % de los encuestados asegura que, en principio, está de acuerdo con el modelo de software como servicio (SaaS), manifiestan sus reservas sobre el método de SAP y un total del 92 % menciona el aumento de los costos de suscripción y su imprevisibilidad como una preocupación importante para sus operaciones. El 95 % de los encuestados afirmó que crear un caso de retorno de la inversión positivo para S/4HANA exige un esfuerzo significativo o es realmente complejo.

Cada vez son más los clientes de SAP que adoptan una estrategia de ERP componible y de diversos proveedores y el 78 % espera poder aprovechar los avances de varios proveedores para innovar en ERP y sus áreas relacionadas. El modelo abierto y componible brinda la libertad de elegir las soluciones adecuadas para cada necesidad empresarial, evitar la dependencia de un solo proveedor, acelerar la adopción de las tecnologías emergentes como la IA y consolidar la ventaja competitiva, sin comprometer la agilidad para cambiar de proveedor en caso de que surjan mejores opciones. Notablemente, las organizaciones que combinan las arquitecturas abiertas y componibles con el soporte de terceros registran un rendimiento superior al promedio en el 83 % de los casos, frente a apenas el 27 % de los métodos tradicionales.

“Los clientes de SAP deben afrontar cada vez más las decisiones costosas de migración forzosa y la pérdida de sus licencias perpetuas valiosas y por eso, estamos registrando un cambio decisivo hacia las estrategias de ERP componibles, que ofrecen una innovación más rápida y un valor empresarial real”, subrayó David Rowe, director de producto y marketing de Rimini Street. “Los clientes de Rimini Street aprovechan nuestro soporte de terceros y nuestras soluciones de optimización para prolongar de manera efectiva la vida útil y el valor de las versiones de SAP de eficacia demostrada que ya usan y liberar fondos cruciales para acelerar la adopción de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, mantener el control de sus hojas de ruta y lograr un rendimiento superior al promedio en el 83 % de los casos, en comparación con solo el 27 % de los métodos tradicionales. Rimini Street tiene el orgullo de permitirles a los clientes innovar con mayor celeridad y obtener un retorno de la inversión cuantificable en un entorno empresarial que no para de cambiar”.

Consulte el informe completo, “Cómo trazar el rumbo hacia el éxito futuro con SAP”, para avanzar en su estrategia de hoja de ruta de SAP aquí.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos sino declaraciones prospectivas a los fines de las disposiciones de protección legal según la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente están acompañadas de palabras como “anticipar”, “asumir”, “creer”, “continuar”, “podría”, “actualmente”, “estimar”, “esperar”, “pronosticar”, “futuro”, “aspirar”, “puede,” “quizás”, “panorama”, “planea”, “posible”, “objetivo”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “parecer,” “buscar”, “debe”, “debería”, “deberá” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, afirmaciones relacionadas con nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en esas iniciativas. Estas afirmaciones se basan en distintos supuestos y en las expectativas actuales de los directores, y no son predicciones de rendimiento real ni afirmaciones de hechos históricos. Estas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres relacionadas con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden ser materialmente diferentes. Estos riesgos e incertidumbres pueden ser, entre otros, litigios, acuerdos y resoluciones judiciales que involucren a Oracle, la discontinuación de los servicios de soporte para productos de software PeopleSoft de Oracle y el impacto sobre ingresos de períodos futuros y los costos incurridos en relación con estos esfuerzos; cambios en el ambiente empresarial donde opera Rimini Street, incluido el impacto de tendencias macroeconómicas, tensiones geopolíticas y cambios en tipos de cambio extranjeros, además de condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas que afectan al sector donde operamos y los sectores donde operan nuestros clientes; la evolución del panorama de soporte y gestión de software empresarial y nuestra capacidad de atraer y conservar clientes, y de penetrar más en nuestra base de clientes; la competencia significativa en el sector de servicios de soporte de software y nuestras intenciones respecto de nuestro modelo de precios; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios que esperamos lanzar; nuestras expectativas acerca de las nuevas ofertas de productos, colaboraciones y programas de alianzas, incluidas, entre otras, nuestra alianza con ServiceNow; nuestra capacidad de hacer crecer nuestros ingresos y pronosticarlos correctamente, junto con los resultados de todos los esfuerzos por gestionar los costos para que estén alineados con las expectativas de ingresos y la expansión de nuestra oferta de productos; el impacto esperado de las reducciones de nuestra fuerza laboral durante el último año fiscal y el corriente, y los costos de reorganización relacionados; los estimados de nuestro mercado total objetivo y las expectativas de ahorros de los clientes relacionadas al uso de otros proveedores; la variabilidad de los tiempos en nuestro ciclo de ventas; riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad de predecir correctamente las tasas de retención; la pérdida de uno o varios miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad de atraer y retener personal calificado adicional; nuestro plan de negocios y la capacidad de crecer en el futuro, y la capacidad de lograr y mantener la rentabilidad; la volatilidad del precio de nuestras acciones; nuestra necesidad y capacidad de obtener capital o financiamiento mediante deuda en condiciones favorables, y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo a partir de operaciones para ayudar a financiar mayores inversiones en iniciativas de crecimiento; riesgos asociados con operaciones globales; nuestra capacidad de prevenir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad; cualquier deficiencia relacionada con tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa potencialmente utilizadas por nosotros o nuestros distribuidores y proveedores de servicios independientes; nuestra capacidad de proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes, y de cumplir con las normativas de seguridad; nuestra capacidad de mantener un sistema efectivo de control interno sobre los informes financieros; nuestra capacidad de mantener, proteger y potenciar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en leyes y normativas, incluidos cambios en leyes fiscales o resultados desfavorables de posiciones impositivas que adoptemos; costos de aranceles (incluidas exenciones arancelarias o la capacidad de mitigar aranceles, a la luz de aranceles nuevos o más altos impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, y las potenciales medidas comerciales de represalia tomadas por los países afectados); nuestra incapacidad de establecer reservas impositivas adecuadas; acontecimientos adversos en y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o nuevos; nuestra capacidad de obtener beneficios a partir de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de asuntos medioambientales, sociales o de gobernanza sobre nuestra reputación o empresa, y la exposición de nuestra empresa a costos o riesgos adicionales de nuestra comunicación de estos asuntos; nuestra capacidad de mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos de otros países, y de obtener nuevos contratos con organismos gubernamentales; las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y las condiciones financieras y operativas para con nuestra empresa y el riesgo de tasa de interés relacionada; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestros requisitos de liquidez; el importe y el momento de las recompras, si las hubiere, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones, y nuestra capacidad de mejorar el valor para los accionistas a través de ese programa; la incertidumbre relacionada con el valor a largo plazo de las acciones de Rimini Street; eventos catastróficos que alteren nuestra actividad comercial o la de nuestros clientes; y los descritos en el parágrafo “Factores de riesgo” en el informe trimestral de Rimini Street incluido en el Formulario 10-Q presentado el 31 de julio de 2025, y su actualización periódica en los informes anuales futuros de Rimini Street incluidos en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K y otras presentaciones realizadas por Rimini Street ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Además, las declaraciones prospectivas ofrecen las expectativas, los planes o las proyecciones de eventos futuros de Rimini Street, además de sus opiniones a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores provocarán que las evaluaciones de Rimini Street se modifiquen. No obstante, y aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, se exime específicamente de cualquier obligación de hacerlo, excepto que la ley así lo disponga. Estas declaraciones prospectivas no deben interpretarse como representativas de las opiniones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la de este comunicado.

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas marcadas con TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Janet Ravin



Vicepresidente de Comunicaciones Internacionales



Rimini Street, Inc.



+1 702-285-3532



pr@riministreet.com