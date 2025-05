Un estudio de Perficient revela una desconexión entre los directivos de las empresas y sus empleados en relación con la adopción de IA generativa

Un nuevo estudio destaca la necesidad de reforzar la comunicación y la formación sobre IA generativa en todos los niveles de las organizaciones





SAINT LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Perficient, la consultora digital global que lidera la transformación de las mayores empresas y marcas del mundo, anunció hoy sus resultados de investigación sobre la IA generativa en un entorno laboral. Basado en una encuesta realizada a más de 1000 colaboradores de las oficinas en Estados Unidos, el estudio reveló una creciente brecha entre ejecutivos y empleados en cuanto a su formación, adopción y comunicación sobre la IA generativa.

La IA generativa está transformando el lugar de trabajo, y las empresas invierten cada vez más en herramientas y programas basados en IA para impulsar la eficiencia y productividad. Sin embargo, la investigación de Perficient reveló que las percepciones y experiencias varían significativamente según el nivel jerárquico dentro de la organizacion, y no tanto por la edad, desafiando así las suposiciones comunes. Mientras los líderes están entusiasmados con el potencial de la IA generativa, muchos empleados en roles con menor nivel de seniority se sienten inseguros y poco acompañados.

"Las organizaciones están migrando rápidamente hacia la IA generativa, pero nuestra investigación muestra que muchos empleados no están recibiendo la comunicación o capacitación que necesitan para adaptarse", dijo Santhosh Nair, vicepresidente sénior de Perficient. "Las empresas que salven esta brecha de manera proactiva estarán mejor posicionadas para convertir esta ansiedad por la IA en una ventaja competitiva real".

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

El 76 % de los encuestados afirma que la IA generativa ha mejorado su productividad, ya sea aumentando la cantidad de la producción o su calidad.

El 42 % de los empleados afirma no haber recibido ninguna comunicación formal sobre IA generativa por parte de su empleador.

Menos del 35 % de los encuestados ha tenido acceso a formación práctica y específica sobre IA generativa.

Estos resultados apuntan a una clara oportunidad para que las organizaciones refuercen el dominio de la IA generativa, aumenten la transparencia e inviertan en programas específicos de capacitación para el personal.

"La IA generativa es increíblemente prometedora, pero no basta con que los directivos estén entusiasmados", dijo Eric Walk, director de Perficient. "El éxito dependerá en generar confianza, ofrecer una orientación clara y capacitar a los empleados de todos los niveles".

Detalles del estudio de Perficient sobre la relación entre el personal y la IA generativa

Perficient encuestó a 1054 empleados de oficinas estadounidenses de distintos sectores y niveles de experiencia para conocer sus percepciones, patrones de adopción y preparación para la transformación impulsada por IA. El estudio mostró que, a pesar de las crecientes inversiones en herramientas impulsadas por IA, las experiencias de los empleados varían drásticamente en función de su antigüedad dentro de la organización. La investigación de Perficient también descubrió que los ejecutivos están entusiasmados con la integración de IA generativa en las operaciones, mientras que muchos colaboradores continúan mostrando poca seguridad. Visite The State of GenAI in the Workforce (El estado de situación de la IA generativa en el mercado laboral) para obtener más información y descargar el informe completo.

Los reconocidos servicios de consultoría en IA generativa de Perficient ayudan a las empresas a diseñar e implementar soluciones inteligentes de forma responsable. Para obtener más información sobre la experiencia en IA de Perficient, síganos en redes sociales.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial. Nuestros estrategas, diseñadores, tecnólogos e ingenieros ayudan a las mayores empresas y marcas del mundo a avanzar con audacia en sus negocios e impulsar resultados reales a través del poder de la tecnología. Traspasamos límites, nos obsesionamos con los resultados y forjamos el futuro para nuestros clientes. Para más información, visite www.perficient.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para obtener más información, comuníquese con



Connor Stieferman, gerente de Comunicaciones



314-529-3595



Connor.Stieferman@perficient.com