Un estudio de Discover® Global Network revela que el 93 % de las empresas fintech de todo el mundo recurren cada vez más a las redes de pago dada la situación económica actual

La encuesta ha revelado que el 77 % de las empresas fintech esperan mejorar sus resultados en 2023

ÁMSTERDAM (Países Bajos) y RIVERWOODS (Illinois, EE. UU.)–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, Discover ha compartido parte de la tercera edición anual de Fintech State of the Union, el estudio más completo de su categoría en el sector, que ofrece perspectivas globales de consumidores, proveedores de fintech e inversores de capital riesgo. El estudio de investigación solicitado por Discover Global Network con 451 Research de S&P Global Market Intelligence ha encuestado a empresas fintech de todo el mundo para identificar las tendencias emergentes en pagos digitales que están definiendo el ecosistema fintech.

Las empresas fintech dependen en gran medida de las redes de pago

Según el estudio, las empresas fintech dependen de las redes de pago, y el 93 % afirma que el entorno económico actual ha aumentado la dependencia de su negocio de las redes de pago. Las empresas fintech buscan socios de pago que sean flexibles (44 %) e innovadores (44 %). Las empresas fintech también afirman que se benefician más de las redes de pago a través de la inversión financiera (42 %), el acceso a los clientes (38 %) y la habilitación tecnológica (38 %).

«Como red de pagos, es estimulante ver cómo tanto las empresas fintech como los inversores de capital riesgo se inclinan por la colaboración con las redes como una forma de ofrecer experiencias de pago nuevas y fluidas a los usuarios», ha afirmado Matt Sloan, director de Desarrollo Empresarial de Discover. «Al colaborar conjuntamente, podemos encontrar soluciones y mejorar el ecosistema de pagos».

Las empresas fintech y los inversores de capital riesgo están preparados para crecer

Según las principales conclusiones del estudio, las empresas fintech se están preparando para crecer en comparación con años anteriores, ya que el 34 % de los encuestados prevé un «crecimiento significativo», y un 43 % adicional prevé un «crecimiento moderado» en 2023. Por otra parte, el 55 % de los inversores de capital riesgo afirma que las perspectivas de crecimiento del sector tecnológico en los próximos cinco años son muy buenas, y el 47 % afirma lo mismo en el caso de las empresas fintech.

A medida que el sector sigue innovando, las empresas fintech están estudiando el impacto de las tecnologías emergentes en su negocio: el 91 % de los encuestados cree que los pagos en tiempo real son relevantes, y el 85 % cree que la banca abierta es importante.

Las empresas fintech apuestan por distintas tecnologías de pago

En lo que respecta a los casos de uso de los pagos, el estudio ha revelado que las empresas fintech siguen interesándose por diferentes tecnologías que se dirigen tanto a los consumidores como al público B2B. La seguridad de los datos de pago (90 %), la aceptación de pagos (89 %) y los pagos sin contacto (85 %) son sumamente importantes, y la mayoría de los encuestados considera que estos casos de uso de pagos son relevantes para su negocio. Además, las empresas fintech perciben que los casos de uso en B2B para la automatización (87 %), las tarjetas digitales o virtuales (86 %) y las nóminas (84 %) son importantes para su negocio.

«Estamos en un momento interesante para las empresas fintech y el estudio1 de este año ha revelado que confían más que nunca en su potencial de crecimiento», ha declarado Jordan McKee, director de Investigación y Asesoramiento sobre Pagos de 451 Research. «A medida que las empresas fintech adopten las tecnologías emergentes y se asocien estratégicamente con las redes de pagos, el sector se fortalecerá y ofrecerá una experiencia mejor y más fluida a los clientes de todo el mundo».

«El ecosistema fintech global continúa expandiéndose y diversificándose ante los desafíos macroeconómicos», ha afirmado Sloan. «Con el fin de ayudar a las empresas a alcanzar su verdadero potencial, Discover Global Network se ha comprometido a ser un socio de confianza para las empresas fintech, ayudándolas a ampliar su alcance global a través de nuestra serie única de funcionalidades y soluciones de pago».

Matt Sloan, de Discover Global Network, y Jordan McKee, de 451, estarán en Money 20/20 Europe, en Ámsterdam, para compartir en mayor profundidad más datos del Fintech State of the Union . Ambos intervendrán en la conferencia del martes 6 de junio a las 12:50 h en el Horizon Stage. No olvide visitar el estand #A105 en el pabellón 1 para hacer contactos y conocer mejor el trabajo que se está haciendo en Discover Global Network.

Para conocer más a fondo estos resultados, asista al próximo seminario web de Discover y 451 Research, en el que Jordan McKee, de 451 Research, y varios representantes de Discover hablarán sobre la evolución del ecosistema fintech en EMEA y ofrecerán su opinión sobre el espacio de pagos emergente. Para obtener más información e inscribirse, visite el sitio del evento.

Acerca de la encuesta

Discover Global Network ha solicitado la realización de una encuesta mundial a 5004 consumidores, 852 proveedores fintech en cargos de vicepresidencia, dirección ejecutiva y fundadores, y 83 encuestados de capital riesgo en cargos de dirección y socios, que ha realizado 451 Research, que forma parte de S&P Global Market Intelligence, una empresa de investigación independiente, en el primer trimestre de 2023. Entre los mercados encuestados se incluyen Brasil, Canadá, China (Hong Kong), Alemania, India, México, Singapur, Reino Unido y EE. UU.

1451 Research, parte de S&P Global Market Intelligence, encuesta personalizada sobre fintech solicitada por Discover Global Network (2023).

