Un estudio de Agendia demuestra que MammaPrint® y BluePrint® captan todo el espectro de la biología del cáncer de mama en fase inicial, lo que ofrece la oportunidad de un tratamiento muy personalizado

Un nuevo análisis publicado en la revista Genes, Chromosomes and Cancer establece que MammaPrint y BluePrint representan y capturan de forma exhaustiva los 10 rasgos distintivos del cáncer de mama en fase inicial

El estudio valida la base genómica de la categoría MammaPrint alto 2 para los tumores de cáncer de mama y muestra que las pruebas genómicas pueden proporcionar más detalles sobre la importancia biológica y el comportamiento clínico

IRVINE, Calif. y ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Agendia, Inc., una empresa en fase comercial centrada en permitir una toma de decisiones optimizada proporcionando a los médicos soluciones de diagnóstico e información de nueva generación que pueden utilizarse para ayudar a mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de mama en todo el mundo, ha anunciado hoy nuevos datos publicados en Genes, Chromosomes and Cancer (Genes) que muestran que las firmas genéticas MammaPrint® y BluePrint® representan y capturan las 10 características originales del cáncer (HoCs), reconocidas como las capacidades biológicas adquiridas durante el desarrollo de múltiples pasos del cáncer humano, según lo definido por Hanahan y Weinberg.1,2

Los datos anteriores demostraron la asociación de los 70 genes MammaPrint con los seis primeros HoC, que representan características adquiridas durante el desarrollo de múltiples pasos de las células cancerígenas para sobrevivir, proliferar, diseminarse y generar metástasis.3 Con la actualización de la anotación de los genes MammaPrint y BluePrint relacionados con los HoC establecidos posteriormente, los datos publicados en Genes subrayan la relevancia biológica y la naturaleza integral de la firma MammaPrint, que se extiende más allá de los genes de proliferación tumoral.

“Este estudio revela además que MammaPrint y BluePrint están alineados con precisión con las 10 características distintivas del cáncer, que se consideran los procesos biológicos subyacentes”, comenta Frédérique Penault-Llorca, MD, PhD y profesor de patología en el departamento de patología y patología molecular del Centro Jean Perrin, Clermont-Ferrand, en Francia. “Con esta validación, las anotaciones actualizadas demuestran la utilidad clínica de MammaPrint y BluePrint como herramientas genómicas integrales para proporcionar conocimientos más precisos a las mujeres con cáncer de mama”, añade.

Además, los datos revisados por expertos destacan la capacidad de MammaPrint para estratificar aún más los tumores de cáncer de mama de alto riesgo en función de sus procesos biológicos subyacentes en subgrupos de alto 1 o alto 2, lo que ofrece a los médicos una visión más específica a la hora de orientar las decisiones de tratamiento para las mujeres con cáncer de mama en fase inicial. Los datos anteriores del ensayo ISPY demostraron que MammaPrint puede identificar subgrupos separados de alto 1 y alto 2, con diferentes respuestas al tratamiento. Estos datos muestran que el subgrupo de riesgo alto 2 es biológicamente diferente del alto 1, pero también del otro extremo del espectro: ultrabajo. Las características biológicas pueden explicar las diferencias en el pronóstico y las respuestas terapéuticas de estos tumores. Mediante el descubrimiento y la validación de estratificaciones más específicas en la categoría de alto riesgo, los proveedores pueden tratar con mayor precisión estos tumores biológicamente diferenciados que tienen mayores tasas de respuesta patológica a las combinaciones de tratamiento, incluyendo la quimioterapia y la inmunoterapia.

“Este último estudio ilustra con una elegante biología, la naturaleza integral de la información genómica proporcionada por MammaPrint y BluePrint. También confirma nuestra expectativa de que la categoría de alto riesgo de MammaPrint identifique aún más las distinciones clínicamente importantes en la biología del cáncer de mama, reflejando la evolución de los conocimientos en el campo”, señala el Dr. William Audeh, director médico de Agendia. “Estos hallazgos destacan la oportunidad actual de estratificar las firmas MammaPrint más allá del bajo y alto riesgo, lo que permite a los pacientes y a los médicos comprender mejor la complejidad genómica del cáncer de mama y proporciona nuevas perspectivas en el momento del diagnóstico que pueden influir en el curso del tratamiento”, concluye.

Agendia se compromete a seguir investigando para validar conjuntos de datos adicionales que evalúen la estratificación precisa de los tumores mediante MammaPrint y la subtipificación molecular mediante BluePrint para informar sobre decisiones de planificación de tratamiento refinadas y personalizadas para las mujeres con cáncer de mama y sus proveedores.

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa cuya misión se centra en habilitar una la toma de decisiones optimizada ofreciendo a los médicos soluciones de diagnóstico e información de última generación que puedan utilizarse para ayudar a mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de mama en todo el mundo. La empresa ofrece actualmente dos pruebas de perfil genómico disponibles en el mercado que ayudan a cirujanos, oncólogos y patólogos a personalizar el tratamiento de las mujeres en puntos de intervención críticos a lo largo de su trayectoria como pacientes.

MammaPrint® es una prueba pronóstica de 70 genes que, junto con otros factores clinicopatológicos, determina el riesgo de recurrencia del cáncer de mama en una paciente concreta. BluePrint® es una prueba de subtipificación molecular de 80 genes que identifica la biología subyacente de un cáncer de mama individual para proporcionar información sobre su comportamiento, pronóstico a largo plazo y posible respuesta a la terapia sistémica. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® ofrecen una visión completa del cáncer de mama de cada paciente, lo que permite a los médicos seleccionar objetivamente el mejor plan de tratamiento.

Para más información sobre los ensayos y estudios en curso de Agendia, visite www.agendia.com.

