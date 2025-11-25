Un estudio confirma: el cerebro sigue en fase adolescente hasta los 30

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ha identificado cinco etapas marcadas en el desarrollo y envejecimiento del cerebro, con momentos de cambio especialmente notorios a los 9, 32, 66 y 83 años.

El hallazgo proviene de un estudio realizado con cerca de 4.000 personas, de hasta 90 años de edad, quienes participaron en una serie de escáneres que permitieron analizar cómo se conectan y reorganizan sus neuronas a lo largo de la vida.

Según los científicos, el cerebro no sigue una evolución lineal, sino que atraviesa fases de reconfiguración en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. “El cerebro se está ajustando continuamente; fortalece y debilita conexiones, y lo hace en ciclos, no de forma uniforme”, explicó Alexa Mousley, integrante del equipo de investigación, en declaraciones a la BBC.

Una de las conclusiones más llamativas es que la etapa adolescente del cerebro se extiende mucho más de lo que se pensaba, llegando hasta los 30 años. A partir de ese punto, indican los investigadores, alcanzamos un nivel máximo de potencial cognitivo.

Los expertos señalan que comprender estas fases podría ayudar a explicar por qué la probabilidad de desarrollar trastornos de salud mental o demencia cambia según la etapa de la vida.

Aunque cada persona progresa a su propio ritmo, los datos mostraron patrones muy claros que permitieron definir las siguientes cinco fases cerebrales: