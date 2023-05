Un estudiante se come una banana expuesta en un museo de Seúl

Un estudiante de arte surcoreano ha causado controversia al comerse una banana que formaba parte de una instalación de arte del famoso artista italiano Maurizio Cattelan en el Museo de Arte Leeum en Seúl.

La obra, titulada “Comediante”, consistía en una banana madura pegada con cinta adhesiva a una pared, como parte de una exhibición del artista llamada “WE”.

El estudiante, llamado Noh Huyn-soo, comió la fruta de la obra argumentando que “tenía hambre” luego pegó la cáscara en la pared y se marchó, informó el portavoz del museo.

El museo reemplazó la banana en el mismo lugar con otra fresca, lo cual es común, ya que la obra se reemplaza cada dos o tres días.

“Sucedió de repente, por lo que no se tomaron medidas especiales. El artista fue informado del incidente, pero no tuvo ninguna reacción”, agregó el portavoz.

Luego del incidente, Noh, manifestó a un medio local que veía la obra de Cattelan como “un acto de rebelión contra la autoridad”.

Además, declaró: “El dañar una obra de arte puede también ser visto como una obra de arte. Pensé que sería interesante. ¿No está pegada allí para que la coman?”, añadió.

No es la primera vez que alguien se come la banana utilizada en la obra de Cattelan. En el año 2019, el artista David Datuna retiró la banana de la pared después de que la obra se vendiera por $120,000 en la exposición Art Basel en Miami. Al igual que en el caso de Noh, la banana fue reemplazada y no se tomaron medidas al respecto.