Un caballo se escapa en pleno vuelo de la bodega de carga de un avión

Un vuelo de carga, operado por la aerolínea chárter Air Atlanta Islandic, se vio obligado a regresar al aeropuerto de origen luego que un caballo se soltara en la bodega de carga, en ruta desde Nueva York JFK a Lieja, Bélgica.

El incidente ocurrió cuando la aeronave, había alcanzado unos 31,000 pies de altitud, alertando a la tripulación, quienes inmediatamente contactaron al Control de Tráfico Aéreo en Boston para informar sobre la situación.

En una reconstrucción de video del canal de YouTube “You Can See ATC”, se escucha a uno de los pilotos explicar que no tienen problemas para volar, pero no pueden asegurar nuevamente al caballo.

Por lo que, el Control de Tráfico Aéreo accedió a la solicitud de los pilotos de regresar al aeropuerto JFK. Sin embargo, debido al peso adicional del animal, se tomó la decisión de arrojar 20 toneladas de combustible al este de Nantucket para cumplir con los requisitos de aterrizaje.

En las grabaciones, se revela que el piloto solicitó la presencia de un veterinario al aterrizar, indicando que el caballo estaba experimentando dificultades.

Un representante de Air Atlanta Icelandic confirmó la veracidad de la información presentada en el video “You Can See ATC” a CNN.

Este incidente no es el único en la historia de los viajes aéreos. En octubre de 2023, se reportó el caso de una nutria y una rata escapando del equipaje de mano en un vuelo de VietJet desde Bangkok.

Además, un cachorro de oso se soltó de su jaula en un vuelo de Bagdad a Dubai, mientras que en abril un piloto sudafricano tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que una cobra del Cabo se deslizara por su camisa.