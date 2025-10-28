Un beso de 10 segundos puede intercambiar millones de bacterias

¿Sabías que en un solo beso de 10 segundos se pueden intercambiar hasta 80 millones de bacterias? La ciencia lo confirma: los besos apasionados no solo transmiten emociones, sino también una sorprendente cantidad de microorganismos.

Las investigaciones sobre las bacterias que se transmiten en un beso abren un debate sobre la importancia del intercambio de bacterias y sus implicaciones para nuestra salud bucal.Durante un beso, la saliva actúa como el principal vehículo para este intercambio microbiológico.

Según estudios científicos, cuando dos personas se besan, cerca del 80% de las bacterias bucales se comparten en apenas unos segundos. Este fenómeno, lejos de ser enteramente negativo, podría fortalecer el sistema inmunológico, aunque también puede facilitar la transmisión de enfermedades cuando la higiene bucal no es adecuada.

El intercambio de bacterias durante el beso puede tener impactos tanto positivos como riesgos potenciales. Por un lado, la diversidad bacteriana fomenta una microbiota bucal más robusta. Por otro, aumenta el riesgo de transmisión de infecciones como el herpes simple, la mononucleosis o ciertas bacterias asociadas con las encías. Por eso, los especialistas recomiendan mantener una buena salud oral y estar atentos ante síntomas de infecciones.