Un autorretrato de Frida Kahlo rompe récord mundial en subasta de Nueva York

Un autorretrato de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo se vendió en una subasta en Nueva York por más de 54.7 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para una obra creada por una mujer.

La pieza, titulada El sueño (La cama) y realizada en 1940, muestra a Kahlo recostada mientras un esqueleto descansa sobre un dosel encima de ella. Según la casa de subastas Sotheby’s, se trata de una de las obras más “cargadas psicológicamente” de la artista.

La pintura fue creada en un momento especialmente complejo en la vida de Kahlo, marcado por la muerte de un antiguo amante y por los altibajos de su relación con Diego Rivera, tras su divorcio y posterior reconciliación.

Este resultado refuerza el impacto mundial del legado de Frida Kahlo y su creciente relevancia en el mercado del arte.