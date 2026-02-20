Un alpinista llevó a su novia a la cima más alta de Austria; ella murió y el caso desata polémica

El reciente caso de un turista acusado de homicidio en Austria tras dejar sola a su novia en la cima del Grossglockner, la montaña más alta del país, ha generado conmoción nacional e internacional.

La joven falleció por hipotermia luego de haber sido abandonada en condiciones extremas, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal y moral en situaciones de riesgo en la montaña. De acuerdo con el reporte de las autoridades austríacas y según detallan medios locales, la pareja había subido juntos hasta la cumbre.

Sin embargo, al descender, el hombre decidió dejar atrás a la joven, exponiéndola a temperaturas bajo cero y condiciones climáticas adversas, lo que resultó en una muerte por congelación.

El hombre, quien es alpinista con amplia experiencia, será juzgado por presuntamente dejar sola a su novia, de 33 años, y otros indicios que demostraría su negligencia. Según las investigaciones, el hombre no aportó a su novia la protección necesaria, a pesar de que sabía de las adversidades del clima y que ella no tenía experiencia, "No tuvo en cuenta que su novia no había completado, nunca antes, una travesía alpina de gran altitud de esa duración", mantiene la fiscalía. Detalles del incidente: una tragedia en el Grossglockner Este caso de muerte por hipotermia no es el primero que ocurre en escenarios naturales extremos, pero sí plantea preguntas sobre el grado de responsabilidad cuando una persona deja a otra en una situación de peligro evidente.