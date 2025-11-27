"Un acto de maldad y de terrorismo": Trump se va en contra de los inmigrantes tras crimen de agentes de la Guardia Nacional 

Las nuevas medidas migratorias de Trump tras el tiroteo reciente en la frontera han generado controversia dentro y fuera de Estados Unidos.

El enfoque principal del presidente incluye propuestas más estrictas en materia de seguridad fronteriza, aludiendo directamente a la necesidad de reforzar los controles luego del ataque a miembros de la Guardia Nacional.

Estas declaraciones se produjeron tras el tiroteo en Washington, donde un inmigrante afgano atacó a dos miembros de la Guardia Nacional.

Trump aprovechó el incidente para argumentar que es indispensable implementar políticas migratorias más rigurosas y ampliar la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera sur.

Estas medidas, según el mandatario, buscan frenar tanto la migración irregular como futuros episodios violentos en su país.

Reacciones en la política y comunidades migrantes

Las declaraciones del presidente ya han provocado intensos debates entre actores políticos y líderes de la sociedad civil.

Mientras algunos sectores conservadores aplauden el endurecimiento de las medidas migratorias de Trump anunciadas tras el tiroteo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten sobre posibles abusos y afectaciones humanitarias, especialmente para familias centroamericanas que buscan asilo en EEUU.

Voces del Partido Demócrata acusan a Trump de usar sucesos violentos como pretexto para avanzar en una agenda restrictiva y generar miedo entre las comunidades migrantes.

El presidente ha destacado que los inmigrantes ilegales están “robando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado... sin leyes, sin agua, sin ejército, sin nada”.