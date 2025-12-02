UMA se lanzó desde Europa para dar forma al futuro global de la IA integrada a sistemas físicos

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--UMA (Universal Mechanical Assistant), una nueva empresa de inteligencia robótica fundada por exdirectivos de Tesla, Google DeepMind, Nvidia y Hugging Face se lanzó hoy con un objetivo claro: llevar la IA avanzada al mundo físico y construir robots humanoides preparados para trabajar de verdad, en entornos reales y a gran escala.





Los fundadores de UMA desempeñaron un papel fundamental en los avances del aprendizaje profundo, la robótica y la inteligencia artificial de código abierto durante la última década. Están convencidos de que la próxima era de la inteligencia artificial no se desarrollará en las pantallas, sino que tendrá lugar en depósitos, hospitales, laboratorios, fábricas y hogares, donde las máquinas deberán enfrentarse a la fricción, la imprevisibilidad y la complejidad humanas. UMA está pensada para llevar adelante esta transición: de la inteligencia digital a la autonomía en sistemas físicos.

La IA sale de la pantalla y entra en el mundo

Los últimos diez años dieron lugar a modelos generativos, sistemas multimodales e inteligencia basada en el lenguaje. La próxima década estará marcada por la robótica, impulsada por una IA capaz de ver, moverse, operar y tomar decisiones en entornos dinámicos. Los analistas prevén que el mercado de la robótica humanoide y móvil alcanzará los $243 000 millones en 2035 y superará los $5 billones en 2050, impulsado por la escasez estructural de mano de obra, el aumento de los costos operativos y la necesidad de una producción resistente y en permanente actividad.

Los fundadores de UMA creen firmemente que este cambio requiere un nuevo tipo de inteligencia robótica: basada en datos, adaptable, capaz de realizar automejoras y lo suficientemente segura como para cooperar con equipos humanos.

Creada por ingenieros e investigadores que ayudaron a definir la IA moderna

El equipo fundador de UMA representa décadas de avances en Estados Unidos, Europa y Asia: Remi Cadene fue pionero de Tesla Autopilot y Optimus, y democratizó el aprendizaje robótico con LeRobot en Hugging Face; Pierre Sermanet hizo avanzar la investigación en aprendizaje profundo y robótica durante dos décadas en la Universidad de Nueva York y Google DeepMind; Simon Alibert cofundó LeRobot y trae su experiencia en infraestructuras de aprendizaje escalables; Robert Knight diseñó robots humanoides durante más de 25 años y publicó el robot SO-100 de código abierto que es tan ampliamente utilizado.

Juntos, aportan una profunda experiencia técnica y una convicción compartida: el mundo necesita robots que no solo sean impresionantes en las demostraciones, sino también fiables en la producción.

Resolver los desafíos operativos más difíciles en el mundo

Las presiones industriales y sociales hacen que la robótica avanzada no solo sea deseable, sino inevitable.

En los ámbitos de logística y atención de salud, y debido al envejecimiento de la población, las limitaciones son estructurales:

En el sector de almacenes y logística, la mano de obra suele ser el factor que más influye en los costos, ya que representa hasta el 50 % de los gastos operativos totales de los almacenes, y la rotación anual de los trabajadores de depósitos en Estados Unidos habitualmente supera el 40 %, muy por encima del promedio nacional (Plantillas de planes de negocio).

A nivel mundial, los sistemas de atención de salud tienden a una escasez de alrededor de 10 millones de profesionales de la salud para 2030, incluidos unos 4,8 millones de enfermeras y parteras, a pesar de ser la columna vertebral de la prestación de asistencia sanitaria.

El envejecimiento de la población mundial crece rápidamente: las personas mayores de 65 años ya representan alrededor del 10 % de la población total, y se prevé que alcancen el 16 % en 2050. Es decir, aproximadamente 1 600 millones de personas, hecho que transformará la demanda de cuidados, asistencia y autonomía.

No se trata de datos estadísticos abstractos. Nos dicen si los hospitales contarán con el personal que requieren, si las cadenas de suministro se mantendrán en funcionamiento y si las personas mayores podrán vivir de forma segura e independiente.

UMA aspira a que la robótica sea una palanca para la resiliencia: máquinas que se encarguen de los esfuerzos físicos, las tareas repetitivas y la imprevisibilidad del entorno para que las personas puedan enfocarse en actividades de mayor valor en términos humanos.

Dos sistemas diseñados para su uso complementario en el mundo real

UMA está desarrollando dos sistemas complementarios.

Un robot industrial móvil de dos brazos diseñado para entornos como depósitos y líneas de montaje, donde la precisión y la repetibilidad son fundamentales. Un robot humanoide compacto diseñado para moverse en espacios centrados en las personas que puedan colaborar directamente con el personal.

En conjunto, estos sistemas ofrecen un camino pragmático para la implementación fiable de la robótica, equilibrando la innovación con las necesidades operativas reales de la industria.

Una visión de la robótica centrada en las personas

El enfoque de UMA se basa intencionalmente en la durabilidad, la seguridad y el desempeño en el mundo real. La empresa fabrica sistemas ligeros y reparables, con el compromiso de que sean exclusivamente para uso civil. UMA cree que la robótica debe potenciar las capacidades humanas, brindando más seguridad, tiempo y posibilidades a las personas.

Creada a escala global, respaldada por líderes globales

UMA contrata ingenieros, investigadores y especialistas operativos de todo el mundo que quieran traspasar los límites de la inteligencia integrada a sistemas físicos. La empresa valora los altos estándares y cree firmemente que la innovación de primer nivel se nutre de perspectivas y orígenes diversos.

UMA cuenta con el respaldo de inversores globales como Greycroft, Relentless, Unity Growth, >Commit, Factorial, ALM Ventures y Drysdale, además de figuras destacadas en el campo de la inteligencia artificial, como Olivier Pomel, Yann LeCun, Thomas Wolf, Soumith Chintala y Nicolas Rosberg.

Acerca de UMA

Fundada en París en 2025, UMA desarrolla robots móviles y humanoides equipados con inteligencia integrada a sistemas físicos y diseñados para funcionar en el mundo real. Su equipo aporta experiencia de Tesla, Google DeepMind, Nvidia y Hugging Face. Respaldada por una importante primera ronda, UMA acelera el desarrollo y prepara programas piloto en logística, fabricación y atención de salud para 2026. La visión de UMA es ofrecer robots inteligentes que hagan el trabajo más seguro, mejoren la productividad y la vida cotidiana de millones de personas.

