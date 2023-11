UL Solutions presenta una declaración de registro para su propuesta de oferta pública inicial

NORTHBROOK, Illinois–(BUSINESS WIRE)–UL Solutions Inc. («UL Solutions») anuncia que ha presentado públicamente una declaración de registro en el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la «SEC») en relación con una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias de clase A.





Por el momento no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán ni la horquilla de precios de la oferta propuesta, que está sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones. Por otra parte, no se puede garantizar si la oferta se completará o el momento en que se hará, ni el volumen o sus condiciones reales.

UL Solutions tiene la intención de cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «ULS».

Todas las acciones ordinarias de clase A que se vendan en la oferta propuesta serán comercializadas por UL Standards & Engagement, una organización sin fines de lucro que es actualmente el único accionista de UL Solutions. UL Solutions no ofrece ninguna acción ordinaria de clase A en la oferta propuesta y no recibirá ningún producto de la venta propuesta de acciones.

Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan (en orden alfabético) son los agentes colocadores principales, mientras que BofA Securities actúa como otro agente colocador. Citigroup, Jefferies y UBS Investment Bank son los agentes colocadores adicionales para la oferta propuesta. Baird, Raymond James, Stifel, Wells Fargo Securities y William Blair actúan como cogestores de la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse copias del prospecto preliminar sobre la oferta propuesta a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono: (866) 471-2526, por fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com y J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono: (866) 803-9204, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

La declaración de registro en el formulario S-1 correspondiente a la oferta propuesta de estos valores se ha presentado ante la SEC, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de UL Solutions

UL Solutions, el líder mundial en ciencia aplicada a la seguridad, transforma los retos de seguridad y sostenibilidad en oportunidades para clientes de más de 100 países. UL Solutions ofrece entre sus servicios ensayos, inspección y certificación, además de software y asesoramiento, que respaldan la innovación de productos y el crecimiento empresarial del cliente. Las marcas de certificación UL son un símbolo reconocido de confianza en los productos de nuestros clientes y reflejan un compromiso inquebrantable con el avance de nuestra misión de seguridad. Ayudamos a nuestros clientes a innovar, a lanzar productos y servicios nuevos, a abrirse paso en los mercados globales y cadenas de suministro complejas y a crecer de forma sostenible y responsable en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

