UL Solutions anuncia el borrador confidencial de la declaración de inscripción en relación a una oferta pública inicial propuesta

NORTHBROOK, Illinois.–(BUSINESS WIRE)–UL Solutions Inc. (el “Emisor”) anunció en el día que hoy que ha presentado confidencialmente un borrador de la declaración de inscripción Form S-1 con la Comisión de Bolsa y Valores (U.S. Securities and Exchange Commission) en relación a una propuesta secundaria que ofreció UL Standards & Engagement, la organización sin fines de lucro que es actualmente el único accionista del Emisor, de acciones ordinarias de Clase A del Emisor. El Emisor no espera recibir ingresos de la oferta propuesta.





La oferta propuesta constituiría la oferta pública inicial del Emisor. Todavía no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán ni la gama de precios de la oferta propuesta. La oferta pública inicial propuesta está sujeta al mercado y a otras condiciones, como la finalización de la revisión de la declaración de registro por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier oferta, solicitud de oferta de compra o de venta de valores se realizará en cumplimiento con el registro de la ley Securities Act de 1933, en su versión modificada (“Securities Act”). Este anuncio se emite de conformidad con la norma 135 de la ley antes mencionada, Securities Act.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

