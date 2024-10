UL Solutions advierte sobre la marca UL no autorizada en espejos de baño iluminados con LED

UL Solutions recomienda retirar los espejos de servicio.









NORTHBROOK, Ill.--(BUSINESS WIRE)--El siguiente es un aviso de UL Solutions de que los espejos de baño iluminados con LED aquí identificados llevan una marca de certificación UL no autorizada en Estados Unidos y Canadá. Los espejos de baño iluminados con LED no han sido evaluadas por UL Solutions de acuerdo con los estándares de seguridad adecuados y no se sabe si cumplen con cualquiera de los requisitos de seguridad.

Nombre del producto: Espejo de baño iluminado con LED, modelo MA6804 (834-027)

Solución: UL Solutions recomienda retirar de servicio este producto.

Identificación en los productos: Los espejos de baño iluminados con LED llevan la marca de certificación de UL no autorizada y lo siguiente:

Nombre: Espejo de baño iluminado con LED



Model: MA6804 (834-027)



Potencia: AC85-110 V ~ 50/60 HZ/40 W



Corriente de salida: 12 V/3 A



IP44



HOMCOM



Made in China

Ubicación: Se sabía que los espejos de baño iluminados con LED que llevaban una marca de certificación UL no autorizada eran distribuidos por Aosom (www.aosom.com). También pueden estar disponibles en otras tiendas en línea y minoristas.

