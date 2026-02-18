UEFA investiga presunto insulto racista a Vinícius Júnior en el partido Benfica-Real Madrid

La UEFA ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer los hechos ocurridos entre Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinícius Júnior, del Real Madrid, durante la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League 2025/2026. Según el comunicado oficial, los Inspectores de Ética y Disciplina analizarán un posible incumplimiento del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

El organismo europeo nombró un Inspector de Ética y Disciplina encargado de revisar primero los informes del emisario del partido y luego recabar declaraciones de los jugadores involucrados y de testigos cercanos, entre ellos Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga. La investigación busca determinar si se produjo un insulto discriminatorio, lo que podría derivar en sanciones severas para Prestianni.

El artículo 14 del Código Disciplinario de la UEFA establece que cualquier conducta que atente contra la dignidad humana por motivos de raza, color de piel, religión, origen, género u orientación sexual puede acarrear suspensiones de al menos diez partidos o sanciones equivalentes.

La investigación se realiza con urgencia, ya que la vuelta del encuentro se disputará el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. La temporada pasada, un proceso similar por insultos racistas en partidos de octavos se resolvió diez días después, apenas tres días antes del partido de vuelta, con suspensiones y multas económicas. Se espera un veredicto sobre este caso antes del duelo de regreso