El gobierno de Estados Unidos habría autorizado a Ucrania el uso de misiles Tomahawk, una decisión que marca un nuevo capítulo en el conflicto con Rusia, informó Telegraph.

Según información confirmada recientemente, la administración estadounidense permitió oficialmente a las fuerzas ucranianas emplear este sofisticado armamento como parte de su estrategia de defensa.

La noticia fue difundida después de meses de debates sobre los límites del apoyo militar a Ucrania, en medio de la presión internacional y las consecuencias que una escalada del conflicto podría implicar para la región.

El Tomahawk es un misil de crucero de largo alcance, empleado habitualmente por la marina estadounidense para alcanzar objetivos precisos a distancia.

Implicaciones del uso de armamento de largo alcance

La autorización para el uso de misiles Tomahawk representa un cambio significativo en las reglas de compromiso y capacidad defensiva de Ucrania.

Analistas advierten sobre la posible reacción de Rusia ante este nuevo escenario armamentístico.

Por otra parte, aliados de la OTAN han manifestado respaldo a la decisión, con el argumento de que Kiev tiene derecho a defender su soberanía con los recursos a su alcance.

Estados Unidos especificó que el uso de los misiles Tomahawk está restringido a objetivos estrictamente militares, subrayando la importancia del cumplimiento de las leyes de guerra.

RUSIA RESPONDE

Moscú ha calificado como una “amenaza directa” la posible transferencia de este sistema de armamento estadounidense a Kiev, advirtiendo sobre graves consecuencias si se concreta.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que la discusión sobre la entrega de Tomahawks a Ucrania, realizada durante la visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a Estados Unidos, eleva el nivel de tensión en la región.

"Lamentablemente, hay que reconocer que el poderoso impulso de Anchorage a favor de un acuerdo... se ha visto en gran medida agotado por las acciones de los partidarios de continuar la guerra hasta el último ucraniano, principalmente entre los europeos. Este es el resultado de la actividad destructiva, sobre todo, de los europeos, algo que decimos abierta y directamente", dijo el funcionario ruso.

Agregó que no hay nerviosismo y que el objetivo inicial de la guerra se concluirá.

Los misiles Tomahawk, conocidos por su alcance y precisión, aumentarían significativamente la capacidad ofensiva ucraniana, lo que representa un desafío para Moscú.

mplicaciones regionales y respuesta internacional

La posible entrega de misiles Tomahawk ha generado reacciones tanto en Rusia como en el ámbito internacional.

Autoridades rusas han señalado que podrían considerar la presencia de estos misiles en territorio ucraniano como un acto hostil, que obligaría a Moscú a tomar “medidas de respuesta técnica y militar”.

Según expertos, la incorporación de este armamento podría cambiar el equilibrio de poder en el conflicto, intensificando la ya delicada situación.

Estados Unidos, por su parte, evalúa la entrega en el marco de su apoyo a Ucrania, aunque reconoce el riesgo de una escalada con Rusia.