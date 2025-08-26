Ucrania logró desarticular la economía rusa: hay racionamiento de combustible en Crimea y Siberia 

El gobierno ruso ha impuesto un rígido racionamiento de combustible en varias regiones del país, consecuencia directa de los constantes ataques ucranianos a sus principales refinerías.

Este racionamiento de combustibles en Rusia pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura energética del país y podría tener efectos duraderos en su economía.

Las restricciones, anunciadas esta semana, limitan la cantidad de gasolina y diésel que pueden venderse tanto a ciudadanos como a empresas.

Autoridades locales han confirmado que la demanda continúa en aumento mientras la oferta se contrae, particularmente en las áreas cercanas a las fronteras occidentales, afectando el transporte y la vida cotidiana de millones de personas.

Impacto económico y social de las restricciones

El racionamiento de combustibles no solo repercute en los consumidores particulares, sino también en la industria y los servicios de logística.

Productores agrícolas y transportistas han reportado dificultades para acceder a suficiente diésel, poniendo en riesgo actividades clave para la economía nacional.

Los expertos advierten que los precios internos pueden subir y generar inflación en productos esenciales.

Las autoridades rusas han señalado directamente a Ucrania por los repetidos ataques utilizando drones y misiles en instalaciones petroleras.

Según reportes, la medida busca estabilizar el suministro interno y prevenir una crisis mayor, mientras el conflicto en la región se intensifica.