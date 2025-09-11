"Ucrania jamás vencerá a Rusia", asegura el presidente de Bielorrusia 

El presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, ha declarado que Ucrania nunca podrá vencer a Rusia en la guerra, una afirmación que reitera la estrecha alianza entre Minsk y Moscú.

En una reciente intervención, Lukashenko subrayó que la situación está prácticamente definida en favor de Rusia y advirtió que continuar con el conflicto solo acarreará más pérdidas humanas y materiales para Kiev.

Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Ucrania, donde la guerra ya ha dejado miles de víctimas y ha desplazado a millones de personas.

Lukashenko, conocido por su cercanía con Vladimir Putin, afirma que la prolongación de las hostilidades solamente agravará la crisis y hace un llamado a una solución negociada.

“Por mucho que Ucrania luche, no logrará derrotar a Rusia”, sostuvo el mandatario, añadiendo que cualquier intento de hacerlo solo aumentará el sufrimiento de los ucranianos.

Lukashenko, aliado de Moscú, reafirma su postura sobre el conflicto

"Como salvajes. Están intensificando la situación de la nada. Probablemente quieran que reaccionemos adecuadamente. Bueno, ya he advertido mil veces que no queremos guerras ni conflictos. No queremos que se cierren las fronteras. Pero si nos encontramos ante un hecho consumado, nos veremos obligados a reaccionar", agregó Lukashenko.

Bielorrusia ha sido uno de los pocos aliados firmes de Rusia desde el inicio del conflicto.

Analistas señalan que la postura de Lukashenko sirve para consolidar su relación con Putin y enviar un mensaje tanto a Ucrania como a Occidente sobre la fortaleza del eje Moscú-Minsk.

Además, la guerra en Ucrania se ha convertido en un tema central en la política internacional, afectando no solo a los países en disputa sino también a la seguridad europea y la economía global.