Ucrania enfrenta una situación crítica: "sin calefacción y con frío extremo" 

La crisis energética en Ucrania ha alcanzado niveles críticos tras una serie de ataques rusos y una ola de frío extremo que azota la capital ucraniana.

Los residentes enfrentan temperaturas por debajo de los -10°C, mientras intentan sobrellevar cortes constantes de electricidad y la amenaza persistente de bombardeos, según reportes recientes.

Esta situación pone a prueba la resiliencia de la población de Ucrania, que debe improvisar maneras de calentarse y mantenerse a salvo. Durante los primeros días de enero, varias infraestructuras energéticas fueron atacadas, lo que generó apagones prolongados en distintos barrios y complicó aún más el acceso a servicios básicos como calefacción, agua y telecomunicaciones.

Muchos ucranianos han recurrido a refugios subterráneos para protegerse tanto del frío extremo en Ucrania como de los ataques rusos a Ucrania, lo que añade presión a la ya tensa situación humanitaria.



El desafío humanitario: sobrevivir sin luz ni calefacción

La combinación de la crisis energética en Ucrania y el invierno severo está causando una emergencia que afecta especialmente a personas mayores, niños y familias con bajos recursos.

La imposibilidad de encender calefacción en los hogares representa un riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias. Organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, han advertido sobre la urgente necesidad de ayuda humanitaria y de restablecer los servicios básicos en la región.

Mientras las autoridades locales intentan reparar las instalaciones dañadas y estabilizar el sistema eléctrico, la población sigue enfrentando incertidumbre y temor tanto a nuevos ataques como a las extremas bajas temperaturas.

La situación en Ucrania se presenta como un llamado de atención sobre los efectos de los conflictos en la seguridad energética y el bienestar civil.