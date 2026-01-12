Ucrania

Ucrania enfrenta una situación crítica: "sin calefacción y con frío extremo" 

“Entendemos que la falta de luz y calor es una dura prueba, especialmente en el frío. Por lo tanto, nuestra tarea clave es restablecer lo antes posible las condiciones básicas de vida para las personas”, dijo el gobierno en un comunicado. 

Ucrania Imagen cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 12-01-2026.12:35 pm.

La crisis energética en Ucrania ha alcanzado niveles críticos tras una serie de ataques rusos y una ola de frío extremo que azota la capital ucraniana.

Los residentes enfrentan temperaturas por debajo de los -10°C, mientras intentan sobrellevar cortes constantes de electricidad y la amenaza persistente de bombardeos, según reportes recientes.

Esta situación pone a prueba la resiliencia de la población de Ucrania, que debe improvisar maneras de calentarse y mantenerse a salvo. Durante los primeros días de enero, varias infraestructuras energéticas fueron atacadas, lo que generó apagones prolongados en distintos barrios y complicó aún más el acceso a servicios básicos como calefacción, agua y telecomunicaciones.

Muchos ucranianos han recurrido a refugios subterráneos para protegerse tanto del frío extremo en Ucrania como de los ataques rusos a Ucrania, lo que añade presión a la ya tensa situación humanitaria.

El desafío humanitario: sobrevivir sin luz ni calefacción

La combinación de la crisis energética en Ucrania y el invierno severo está causando una emergencia que afecta especialmente a personas mayores, niños y familias con bajos recursos.

La imposibilidad de encender calefacción en los hogares representa un riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias. Organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, han advertido sobre la urgente necesidad de ayuda humanitaria y de restablecer los servicios básicos en la región.

Mientras las autoridades locales intentan reparar las instalaciones dañadas y estabilizar el sistema eléctrico, la población sigue enfrentando incertidumbre y temor tanto a nuevos ataques como a las extremas bajas temperaturas.

La situación en Ucrania se presenta como un llamado de atención sobre los efectos de los conflictos en la seguridad energética y el bienestar civil.

Relacionados
The Latest