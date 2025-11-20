Ucrania busca incansablemente a 22 desaparecidos tras los bombardeos rusos en Ternópil

Un ataque con misiles en Ucrania sacudió nuevamente a la población civil, esta vez en la ciudad occidental de Ternópil, donde se estima han más de 22 personas desaparecidas.

Tras el bombardeo ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin, las autoridades locales informaron la desaparición de al menos 22 personas, desatando un profundo dolor e incertidumbre entre la comunidad ucraniana.

La ofensiva, que se considera uno de los ataques más mortales de las últimas semanas, dejó importantes daños materiales y numerosas víctimas.

Equipos de rescate y familiares combaten contra el tiempo, buscando entre los restos de edificios colapsados cualquier indicio sobre el paradero de los desaparecidos.



Crecen las búsquedas y la incertidumbre en Ternópil

La angustia se extiende por Ternópil, mientras miles de personas esperan noticias sobre sus seres queridos.

Testimonios recogidos por medios locales relatan escenas de desesperación y solidaridad, con voluntarios y socorristas trabajando incansablemente.

Las autoridades han manifestado que las labores de búsqueda continuarán hasta dar con el paradero de quienes aún no aparecen, a pesar de las difíciles condiciones.

Este nuevo ataque con misiles ha reavivado el malestar y la preocupación por la seguridad en Ucrania, así como las denuncias internacionales sobre los impactos humanitarios del conflicto.