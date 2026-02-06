Ucrania ataca el sistema energético ruso 

El conflicto entre Ucrania y Rusia continúa escalando. En las últimas horas, Ucrania ataca infraestructura rusa utilizando drones y sistemas de cohetes HIMARS, según reportes internacionales confirmados por Rusia.

Este nuevo episodio, centrado en regiones fronterizas, apunta directamente a instalaciones energéticas, afectando tanto la estabilidad interna rusa como la percepción global sobre la evolución del conflicto.

Los ataques, que se dieron durante la madrugada, habrían dañado sitios clave de suministro energético.

Las fuerzas rusas confirmaron el uso combinado de drones y misiles HIMARS en estas acciones, dirigidas a plantas eléctricas y otras infraestructuras críticas en áreas como Bélgorod, Kursk y otras zonas limítrofes.

Moscú asegura que sus sistemas de defensa lograron derribar algunos artefactos, aunque hay informes de daños materiales significativos y cortes temporales de energía en ciertas localidades.



Impacto en suministros energéticos y respuesta rusa

La afectación en los servicios eléctricos rusos subraya el objetivo estratégico de Ucrania: limitar la capacidad logística y militar de Rusia en el territorio.

Los ataques simultáneos con drones y sistemas de artillería de precisión como los HIMARS (proporcionados por Occidente) marcan una intensificación de las acciones ucranianas.

Mientras tanto, las autoridades rusas prometen una respuesta proporcional y ya se ha reforzado la seguridad en puntos clave.