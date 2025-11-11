Ucrania ataca a Rusia con fuerza: golpeó una refinería y una terminal petrolera rusas

Ucrania ha intensificado sus operaciones militares con el ataque ucraniano a la refinería rusa de Saratov, el séptimo en lo que va del año 2025.

Además, fue alcanzada una terminal petrolera en Crimea, reforzando la estrategia de Kiev de debilitar el suministro energético ruso y presionar en puntos estratégicos de la guerra.

De acuerdo a fuentes oficiales y reportes internacionales, el reciente bombardeo destruyó infraestructura crítica y generó nuevos incendios, aunque las autoridades rusas aún no han confirmado la magnitud total de los daños.

El ataque a la refinería de Saratov, una de las más grandes al sur de Rusia, evidencia la capacidad de Ucrania para golpear centros neurálgicos pese a la distancia y los sistemas de defensa rusos.

El Estado Mayor ucraniano confirmó el ataque nocturno a la planta situada a 600 kilómetros del frente, que produce más de 20 tipos de derivados del petróleo utilizados por el ejército ruso

Acciones coordinadas en Crimea y sus consecuencias

Simultáneamente, se registró un ataque exitoso contra una terminal petrolera ubicada en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

Esta acción forma parte de una campaña más amplia dirigida a instalaciones energéticas, con el fin de restringir los recursos del Kremlin para sostener sus operaciones militares.

Expertos consideran que estos golpes pueden incidir en la economía rusa y en la logística de sus fuerzas armadas.

Las respuestas desde Moscú incluyen un endurecimiento en la vigilancia fronteriza y amenazas de represalias.

Sin embargo, hasta ahora, los ataques de Ucrania mantienen en alerta a las autoridades rusas y reafirman la determinación de Kiev.