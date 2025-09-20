UBG Oil Ventures incrementa su presencia global como proveedor clave de las principales empresas de EPC en los sectores del petróleo y el gas, la minería y la industria

SHERIDAN, Wyoming--(BUSINESS WIRE)--UBG Oil Ventures, una empresa líder en gestión de proyectos y proveedor clave de equipos para las principales compañías de ingeniería, procura y construcción (EPC, por sus siglas en inglés), anunció hoy una expansión estratégica en Estados Unidos y Latinoamérica. Esta estrategia mejora la capacidad de la empresa para dar soporte a proyectos a gran escala en América del Norte y del Sur.





Frente a la creciente demanda de servicios de gestión de proyectos, equipos de alta calidad y soluciones de adquisición, UBG Oil Ventures refuerza su cadena de suministro y su infraestructura logística para atender a los mercados clave de manera más eficiente. Esta expansión incluye nuevas alianzas regionales, la ampliación de las instalaciones de distribución y la mejora de las capacidades de servicio para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

“Esta expansión dentro de Estados Unidos, así como en México y Argentina, supone un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento global”, declaró Alex Utrera, presidente de UBG Oil Ventures. “Al reforzar nuestra presencia en lugares como Texas, Colorado y en el extranjero, podemos prestar un mejor servicio a las compañías de ingeniería, procura y construcción con un acceso más rápido a equipos de alta calidad y soluciones de gestión de proyectos, lo que garantiza la ejecución de complejos proyectos energéticos e industriales sin contratiempos”.

Impulso del crecimiento global a través de inversiones estratégicas

La inversión de UBG Oil Ventures en operaciones regionales en América del Norte y del Sur tiene como objetivo agilizar las adquisiciones, reducir los plazos de entrega y optimizar la eficiencia de la cadena de suministro a través de su plataforma patentada STRATUS Procurement Intelligence™, que aprovecha la priorización acelerada impulsada por la IA.

Con una trayectoria probada de respaldo a desarrollos a gran escala, la empresa sigue reforzando su posición como socio y proveedor global de confianza para proyectos petroleros, mineros e industriales.

Presentación de capacidades en la Exposición y Conferencia Valve World Americas 2025

Como ratificación de su compromiso de servir a su creciente base de clientes, UBG Oil Ventures presentó sus planes de expansión y soluciones en la “Valve World Americas Expo & Conference 2025”, celebrada los días 4 y 5 de junio en el Centro de Convenciones George R. Brown de Houston, Texas.

