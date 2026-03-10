Uber lanza función en EEUU para emparejar viajes entre mujeres

La empresa de transporte Uber anunció el lanzamiento de una nueva función en su aplicación en Estados Unidos. Esta función permitirá emparejar a pasajeras y conductoras mujeres entre sí durante los viajes. Además, la medida busca responder a preocupaciones relacionadas con la seguridad dentro de la plataforma de transporte.

La herramienta, que inicialmente se probó en un programa piloto, ahora comenzará a implementarse a nivel nacional. Por otro lado, las conductoras también podrán priorizar recibir solicitudes de pasajeras.

Sin embargo, la expansión del sistema ocurre en medio de una demanda colectiva presentada en California por algunos conductores de la plataforma, quienes aseguran que la política podría resultar discriminatoria hacia los hombres.

Una situación similar enfrenta la empresa rival Lyft, que también fue demandada por supuesta discriminación tras introducir en 2024 una función parecida. Esta función permite conectar preferentemente a conductoras y pasajeras mujeres.

Ambas compañías defienden que estas iniciativas buscan mejorar la seguridad y brindar más opciones a los usuarios de sus aplicaciones de transporte.

