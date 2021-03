uAvionix recibe la certificación AIMS del DoD para el transpondedor Micro IFF Mode 5 para el UAS Táctico

BIGFORK, Montana–(BUSINESS WIRE)–uAvionix Corporation ha anunciado hoy que ha conseguido la certificación AIMS Mk XIIB del Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD) de su primer transpondedor de identificación amigo-enemigo (Identification Friend or Foe, IFF), el RT-2087/ZPX-B. Con esta certificación, ZPX-B se convierte en el transpondedor micro-IFF certificado más pequeño del mundo, reduciendo las características de tamaño, peso y consumo de energía (Size, Weight and Power Consumption, SWaP) de los transpondedores IFF típicos en más de un 90%, y a menos de la mitad del tamaño, un tercio del peso y una cuarta parte el consumo de energía de otras soluciones IFF dirigidas a Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (Unmanned Aircraft Systems, UAS).





La certificación, emitida por la Oficina del Programa de Identificación del Sistema de Balizas de Radar de Control del Tráfico Aéreo Amigo-Enemigo (Air Traffic Control Radar Beacon System Identification Friend or Foe Program Office, AIMS PO) del Departamento de Defensa (DoD), acredita su capacidad IFF y su interoperabilidad con equipos militares fabricados por la OTAN y sus países aliados. La incorporación de la tecnología IFF en pequeñas plataformas, tácticas y atrayentes, les permite participar plenamente en la colaboración y el conocimiento de la situación de todas las tropas, todas las ramas del servicio y todos los países, lo que previene el fratricidio.

El ZPX-B permite la capacidad IFF para UAS pequeños y tácticos del grupo 1 al 4, gracias a su SWaP récord de 3,3 in3, 60 gramos, y consumo de energía de solo 3,5 vatios. Transmitiendo a 54dBm, ZPX-B proporciona los modos de transpondedor civil A, C, S y ADS-B Out, así como los modos militares 1, 2, 3 y 5 Niveles 1 y 2, todos ellos configurables individualmente. La funcionalidad ADS-B In proporciona a la plataforma anfitriona conocimiento situacional y capacidad para detectar y evitar (Detect and Avoid, DAA). La compatibilidad criptográfica cumple con la opción B de AIMS 04-900A, que incluye KIV-77 y KIV-79.

Recepción pasiva del IFF para el conocimiento situacional

Además del ZPX-B, uAvionix presenta el ZPX-R, un receptor pasivo ADS-B y Modo 5 Nivel 2 para la recepción terrestre, marítima o aérea para el conocimiento situacional y la capacidad DAA. Los emisores encriptados de Nivel 2 en Modo 5 permiten el conocimiento situacional en áreas donde no hay interrogadores de Modo 5, lo que aumenta la escalabilidad de la implementación. ZPX-R puede proporcionar datos en múltiples formatos, incluidos los Sistemas Abiertos de Emisiones (Open Mission Systems, OMS) para su incorporación a pantallas tácticas o ACAS Xu o procesadores DAA similares.

Integración, pruebas y demostración no clasificadas con emulación criptográfica

Para programas militares o OEM que buscan integrar un micro-IFF en sus plataformas, ZPX-B incorpora un emulador criptográfico interno que permite el desarrollo y la prueba independientemente de los equipos controlados por COMSEC sujetos a requisitos de manejo oneroso.

Para obtener más información acerca de la línea de productos de defensa uAvionix, incluidos los transpondedores, receptores, GPS y emuladores de cifrado IFF, visite https://uavionix.com/defense/.

Contacts

Christian Ramsey



secureskies@uavionix.com