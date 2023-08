U. S. Steel anuncia proceso de alternativas estratégicas

La empresa se compromete a maximizar el valor para los accionistas tras recibir numerosas propuestas no solicitadas

Las propuestas recibidas hasta la fecha son una validación de la estrategia de U. S. Steel y su exitosa trayectoria de ejecución

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”) anunció hoy que su directorio ha decidido iniciar un proceso de revisión formal, con la ayuda de asesores financieros y legales externos, para evaluar las alternativas estratégicas de la empresa. El directorio y el equipo gerencial se comprometen a actuar en beneficio de la empresa, sus accionistas y sus partes interesadas. U. S. Steel ha logrado un progreso importante al transformar la empresa en un fabricante siderúrgico Best for All® centrado en los clientes y competitivo a nivel mundial, dado que continúa ganando en mercados estratégicos, descendiendo en la curva de costos y ascendiendo en la curva de talento.





“ El directorio y el equipo gerencial de U. S. Steel se comprometen a maximizar el valor para nuestros accionistas y, para ello, hemos comenzado una revisión exhaustiva e integral de las alternativas estratégicas”, señaló David B. Burritt, presidente, director ejecutivo y miembro del directorio de U. S. Steel. “ Esta decisión se toma luego de que la empresa recibiera numerosas propuestas no solicitadas que comprendían tanto la adquisición de determinados activos de producción como la consideración de toda la empresa. El directorio adopta un enfoque prudente para considerar estas propuestas, incluso busca más información a fin de evaluar las propuestas que son preliminares y están sujetas a debida diligencia y revisión permanentes”.

Burritt continuó: “ U. S. Steel ha emprendido un recorrido estratégico ejecutando una transformación convincente, creando nuestras capacidades de producción y acabado de acero EAF (horno de arco eléctrico) que son las mejores de su categoría, mientras reducimos nuestra huella de carbono. Nuestro balance es más sólido que nunca y contamos con un flujo de efectivo resiliente mientras priorizamos los retornos directos para los accionistas. El interés demostrado por las propuestas no solicitadas recibidas hasta la fecha es una validación de la estrategia y la exitosa trayectoria de ejecución de U. S. Steel. Mientras el directorio lleva a cabo su revisión de propuestas recibidas anteriormente y otras propuestas que prevé recibir, nuestro equipo completo sigue concentrado en ejecutar todas nuestras operaciones de manera segura y responsable, y a la vez, potenciar nuestra estrategia Best for All® , mientras continúa dando resultados para todos los accionistas”.

No existe ningún plazo ni calendario definitivo para terminar el proceso de revisión de alternativas estratégicas y no se puede garantizar que dicho proceso derive en que la empresa busque una transacción u otro resultado estratégico. U. S. Steel no tiene previsto hacer ningún otro comentario público sobre la revisión de las alternativas estratégicas hasta que se haya completado o que la empresa determine que una divulgación es obligatoria por ley o de otro modo considerada adecuada.

Asesores

Barclays Capital Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC son los asesores financieros de U. S. Steel. Milbank LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz son los asesores legales.

Fundada en 1901, United States Steel Corporation es un productor de acero líder. Con un enfoque inquebrantable en la seguridad, la estrategia Best for All® de la empresa, centrada en el cliente, está impulsando un futuro más seguro y sostenible para U. S. Steel y sus accionistas. Con un énfasis renovado en la innovación, U. S. Steel presta servicios a las industrias automotriz, de construcción, de electrodomésticos, de energía, de contenedores y de embalaje con productos de acero de alto valor agregado, como el XG3® patentado de U. S. Steel acero avanzado de alta resistencia. La compañía también mantiene una producción de mineral de hierro con ventajas competitivas y tiene una capacidad anual de producción de acero bruto de 22,4 millones de toneladas netas. U. S. Steel tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania, con operaciones de clase mundial en los Estados Unidos y en Europa Central. Para obtener más información, visite www.ussteel.com.

ADVERTENCIA RESPECTO DE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado contiene información que puede considerarse “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, reformada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, reformada. Pretendemos que las declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro correspondientes a las declaraciones prospectivas en dichas secciones. En general, hemos identificado a dichas declaraciones prospectivas al usar las palabras “creer”, “esperar”, “buscar”, “estimar”, “anticipar”, “proyectar”, “apuntar”, “prever”, “apuntar”, “debe,” “planear”, “objetivo”, “futuro”, “hará”, “podrá” y expresiones similares o usando fechas futuras. Sin embargo, la ausencia de dichas palabras o expresiones similares no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino que representan únicamente las creencias de la empresa respecto de eventos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de la empresa. Es posible que los resultados reales, la condición financiera y los desarrollos de la empresa difieran, posiblemente en gran medida, de los resultados, los desarrollos y la condición financiera anticipados que se vierten en estas declaraciones prospectivas. La dirección considera que estas declaraciones prospectivas son razonables en el momento en que se efectúan. No obstante, deben tomarse con precaución para no basarse de manera indebida en dichas declaraciones prospectivas debido a que sólo hacen referencia al momento en que se efectúan. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad de actualizar ni revisar públicamente dichas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, salvo por lo exigido por ley. Además, las declaraciones prospectivas están sujetas a determinados riesgos e incertidumbres que podrían ocasionar que los resultados reales difieran de manera sustancial de la experiencia histórica de la empresa y nuestras expectativas o proyecciones actuales. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, a modo enunciativo, si se lograrán los objetivos del proceso de revisión alternativa estratégica; los términos, la estructura, los beneficios y los costos de cualquier transacción estratégica; el momento en que se efectúa cualquier transacción y si cualquier transacción se consumará; el riesgo de que la revisión de alternativas estratégicas y su anuncio podrían tener un efecto adverso en la capacidad de la empresa de retener a los clientes y contratar personal clave y mantener relaciones con los clientes, proveedores, empleados, accionistas y otras relaciones comerciales y sobre sus resultados operativos y actividad comercial en general; el riesgo de que la revisión de alternativas estratégicas podría desviar la atención y el tiempo de la dirección de la empresa, el riesgo de cualquier costo o gasto imprevisto que derive de la revisión; el riesgo de cualquier litigio relacionado con la revisión y los riesgos e incertidumbres descritos en el “Punto 1A. Factores de riesgo” en nuestro informe anual del Formulario 10-K correspondiente al año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 y los descritos oportunamente en nuestros futuros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

