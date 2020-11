U.S. Bank amplía su oferta de Global Fund Services con la apertura de una oficina en Luxemburgo

MINEÁPOLIS–(BUSINESS WIRE)–U.S. Bank ha anunciado la apertura de su oficina en Luxemburgo, que proporcionará servicios de contabilidad y administración de fondos, domiciliación, y servicios relacionados con la custodia y el depósito de fondos domiciliados en Luxemburgo.

Didier Delvaux, quien se incorporó a U.S. Bank a principios de año en calidad de director nacional para Luxemburgo, supervisará la oficina. Cuenta con más de 25 años de experiencia en custodia y administración de fondos. Antes de unirse a U.S. Bank, Delvaux trabajó en State Street, donde desempeñaba el cargo de director de administración de fondos y, previamente, fue director de operaciones para Luxemburgo e Irlanda.

«Con la expansión de nuestra división Global Fund Services, nos comprometemos a atender las necesidades de los clientes a través de nuestra oferta de servicios personalizables, herramientas digitales de última generación y atención al cliente ejemplar», afirmó Delvaux. «Los clientes buscan experiencia y fiabilidad; quieren un proveedor que conozca en profundidad el sector, las inversiones y sus objetivos. Dada la complejidad y volatilidad del actual entorno normativo y de mercado, para los clientes resulta vital encontrar un proveedor plenamente familiarizado con las sutilezas de la normativa local».

«Nuestro objetivo inicial serán los fondos de capital riesgo y deuda privada, mercados en los que contamos con habilidades inigualables. Nuestra nueva oficina en el centro financiero Kirchberg pone de manifiesto nuestro compromiso a largo plazo con el mercado de Luxemburgo».

Hace más de 14 años que U.S. Bank está presente en Europa, donde cuenta con 10 oficinas que emplean a más de 2800 personas. La división de servicios de inversión de U.S. Bank tiene bajo custodia y administración activos valorados en más de 7,7 billones de USD a nivel global. No solo proporcionan servicios de inversión alternativa y administración de fondos, también ofrecen productos de servicios de inversión como productos de custodia, de depósito completo y fideicomiso corporativo global, entre ellos financiación estructurada, obligaciones de deuda y obligaciones de préstamos garantizados.

Delvaux añadió: «Nos enorgullecemos de mantener una sólida reputación ética en el sector. Con 50 años en el ámbito de servicios para fondos, y respaldado por la fortaleza de ser el quinto mayor banco comercial de EE. UU., U.S. Bank brinda a los clientes un nivel de servicio y solidez financiera que muy pocos pueden igualar».

U.S. Bank es miembro activo de Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA), Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) y Luxembourg for Finance (LFF) para permanecer profundamente arraigado en el mercado local.

Acerca de U.S. Bank

U.S. Bancorp, con más de 70 000 empleados y activos por valor de 540 mil millones de USD a fecha de 30 de septiembre de 2020, es la empresa matriz de U.S. Bank National Association, el quinto mayor banco comercial de Estados Unidos. Con sede en Mineápolis, el banco combina sus equipos de relaciones, sucursales y red de cajeros automáticos con herramientas móviles y en línea que permiten a los clientes hacer depósitos como, cuando y donde prefieran. U.S. Bank está comprometido a prestar servicio, como socio financiero de confianza, a sus millones de clientes minoristas, comerciales, de gestión patrimonial, pagos, mercantiles y corporativos, y de servicios de inversión de todo el país y a nivel internacional. El Ethisphere Institute ya reconoció este compromiso al otorgar al banco el reconocimiento como una de las compañías más éticas del mundo en 2020 (2020 World’s Most Ethical Companies). Visite el sitio web de U.S. Bank en usbank.com o síganos en las redes sociales para mantenerse al día de las últimas noticias de la empresa.

Acerca de U.S. Bank Global Fund Services

Nuestro equipo internacional de servicios para fondos combina tecnología líder del sector y un servicio de atención al cliente de primera calidad con el objetivo de ofrecer soluciones de producto personalizadas para inversiones alternativas, fondos de inversión y productos cotizados en bolsa. Nuestra división Investment Services, que tiene bajo custodia y administración activos por un valor total de más de 7,7 billones de USD, está integrada por dicho equipo y los equipos de fideicomiso corporativo y custodia. Para satisfacer las necesidades locales, nacionales e internacionales especiales de nuestros clientes, contamos con una red de más de 4500 empleados en más de 105 oficinas repartidas por EE. UU. y Europa. Las colaboraciones con nuestros clientes se basan en los más estrictos criterios éticos para brindarles servicios de fideicomisos corporativos fiables y reactivos, custodia y servicios para fondos adaptados a nuestra clientela diversificada. U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited está autorizada y regulada por el Central Bank of Ireland conforme lo previsto en la Investment Intermediaries Act, 1995. Para consultar más información sobre nuestra oferta completa de servicios de inversión, visite usbank.com/investmentservices.

Elavon Financial Services DAC Luxembourg Branch (que actúa como U.S. Bank Depositary Services Luxembourg) está inscrita en Luxemburgo con el número de registro mercantil B244276 y domicilio social: Floor 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo, regulada y autorizada por el Central Bank of Ireland (CBI) y por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF). Previa petición, se proporcionan detalles sobre el alcance de nuestra autorización y regulación por parte del CBI y la CSSF.

U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. está inscrita en Luxemburgo con el número de registro mercantil B238278 y domicilio social: Floor 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. está regulada y autorizada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero.

