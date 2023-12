Tyvak International finaliza la revisión de la disponibilidad para las pruebas del satélite Milani Nano

El nanosatélite que diseñó Tyvak International, filial internacional de Terran Orbital, prestará asistencia en la misión Hera de la Agencia Espacial Europea.

TURÍN, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tyvak International, líder europeo en soluciones para pequeños satélites, ha anunciado hoy, junto con sus socios en el proyecto, la finalización con éxito de la Revisión de Disponibilidad de Pruebas de la nave espacial Milani. Milani, componente esencial de la misión de defensa planetaria Hera, será el primer nanosatélite de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA). Milani será también el primer nanosatélite que orbitará un asteroide. Tyvak International es responsable del diseño, la construcción y las operaciones de la misión de Milani. En esta exploración, Tyvak International cuenta con la colaboración de un excelente consorcio de industrias y centros de investigación europeos de Finlandia, República Checa e Italia.









Como parte de la primera prueba mundial de desviación de asteroides, tras el exitoso impacto de la nave espacial DART de la NASA en el asteroide Dimorphos, Hera realizará un detallado estudio posterior al impacto para convertir el experimento en una técnica de defensa planetaria bien entendida y repetible. Para alcanzar sus objetivos, Hera utilizará nuevas tecnologías, desde la navegación autónoma alrededor de un asteroide hasta las operaciones de proximidad en baja gravedad. Hera será la primera sonda de la humanidad en encontrarse con un sistema binario de asteroides y el buque insignia de la defensa planetaria europea.

Milani, que toma su nombre del profesor Andrea Milani, pionero en el análisis del riesgo de asteroides y creador del concepto original de la misión Don Quijote con dos naves espaciales del que derivaron las misiones DART-Hera, es un nanosatélite compañero de Hera, que la nave nodriza transporta a lo largo del viaje hasta Didymos, y que finalmente será liberado en sus proximidades. Los instrumentos de Milani son el generador de imágenes hiperespectrales ASPECT (VTT, Finlandia), el analizador termogravimétrico volátil in situ VISTA (Volatile In-Situ Thermogravimetre Analyser) de detector de polvo y la Cámara de Navegación que desarrolló Tyvak International con la colaboración del Politécnico de Milán para los algoritmos de Procesamiento de Imágenes. Por último, los reflectores láser (de INFN, Italia) permitirán realizar mediciones sin precedentes del campo gravitatorio del asteroide acoplados al telémetro láser de Hera.

Tyvak International forma parte de Terran Orbital Corporation (NYSE: LLAP) (“Terran Orbital” o la “Empresa”), líder mundial en soluciones por satélite que trabajan principalmente para las industrias aeroespacial y de defensa. “Terran Orbital se enorgullece de que Tyvak International haya superado con éxito el Test Readiness Review”, declaró Marc Bell, cofundador, presidente y consejero delegado de Terran Orbital. Asimismo, agregó: “Nos sentimos honrados por la confianza depositada en Tyvak International por la ESA y esperamos seguir diseñando, construyendo, entregando y operando soluciones de satélites de vanguardia para misiones, como la Misión Hera”.

“Siempre nos hemos sentido orgullosos de formar parte de una misión tan desafiante y la Revisión de la Disponibilidad para las Pruebas es un hito crucial para el programa”, declaró la vicepresidenta de Programas de Tyvak International y Directora del Programa Milani, Margherita Cardi. Asimismo, que agregó: “En los últimos meses hemos ensamblado el satélite y lo hemos visto tomar forma día tras día. Ha sido una fase muy emocionante y emotiva para mí y para todo el equipo”.

“Admirar la nave espacial Milani totalmente integrada produce muchas emociones que compensan las decenas de miles de horas de esfuerzos de ingeniería de vanguardia”, declaró Ian Carnelli, director del proyecto Hera de la ESA, y agregó: “Tyvak International ha demostrado tener un compromiso sin precedentes para llevar este proyecto de los planos a la realidad, no podemos esperar a que se complete la campaña de pruebas medioambientales y comenzar las pruebas con la nave espacial Hera. Un paso más cerca de Didymos”.

El siguiente paso principal para el satélite Milani es la ejecución de la campaña de pruebas ambientales en el Laboratorio di Qualifica Spaziale del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Capua, Italia), tras lo cual regresará a Tyvak para las últimas pruebas y verificaciones. Milani se entregará a la ESA a principios de 2024, para apoyar la campaña de pruebas de compatibilidad electromagnética de Hera y las extensas Pruebas de Validación del Sistema (SVT), en las que también participará el segmento terreno de la misión.

Acerca deTyvak International

Tyvak International, una corporación de Terran Orbital, es uno de los principales proveedores europeos de nanosatélites y microsatélites, con sede en Turín (Italia). A la vanguardia en miniaturización y especializada en ejecución y entrega, Tyvak International es el contratista principal de la Agencia Espacial Europea para la misión Milani, coordinando un equipo de 12 entidades, universidades, centros de investigación y empresas en Italia y en toda Europa. Obtenga más información en www.tyvak.eu.

Acerca deTerran Orbital

Terran Orbital es un fabricante líder de productos de satélite que trabaja principalmente para las industrias aeroespacial y de defensa. Terran Orbital ofrece soluciones integrales de satélites combinando diseño, producción, planificación de lanzamientos, operaciones de misión y asistencia en órbita para satisfacer las necesidades de los clientes militares, civiles y comerciales más exigentes. Obtenga más información en www.terranorbital.com.

Disclaimer: Please note that the view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.

