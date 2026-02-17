Tyson y Mayweather acuerdan pelea de exhibición histórica en África para 2026

El mundo del boxeo se prepara para un enfrentamiento sin precedentes entre dos de sus figuras más icónicas: Mike Tyson y Floyd Mayweather, quienes han llegado a un acuerdo preliminar para disputar una pelea de exhibición el próximo 25 de abril de 2026.

El combate está programado para celebrarse en la República Democrática del Congo, un escenario cargado de simbolismo histórico. Este país fue sede en 1974 del legendario Rumble in the Jungle, donde Muhammad Ali derrotó a George Foreman en uno de los combates más memorables de todos los tiempos.

La organización del evento estará a cargo de las empresas CSI Sports y Fight Sports, que han trabajado durante meses para concretar este espectáculo, tras especulaciones iniciadas en 2025. Tyson, quien tendrá 59 años al momento del enfrentamiento, confirmó recientemente que fue Mayweather quien propuso el reto, según declaraciones difundidas por TMZ Sports.

Aunque la pelea no afectará el récord profesional invicto de Mayweather, de 50 victorias sin derrotas, se espera que el evento genere un enorme interés a nivel mundial, especialmente tras el regreso de Tyson al ring en 2024. El anuncio, divulgado inicialmente por The Sporting News, ha despertado gran expectativa entre los aficionados, quienes anticipan un espectáculo histórico entre dos leyendas vivientes del boxeo.