Tyson Foods, uno de mayores productores de carne, apuesta por las proteínas de insectos

Tyson Foods, una de las principales compañías productoras de carne en Estados Unidos, está incursionando en el mundo de las proteínas derivadas de insectos.

El procesador de carne anunció el martes que ha realizado una inversión en Protix, una empresa con sede en los Países Bajos dedicada a la fabricación de ingredientes a base de insectos. Tyson no solo adquirirá una participación minoritaria en la empresa, sino que también colaborará en la construcción de una planta en Estados Unidos. Esta instalación aprovechará residuos de animales para alimentar a las larvas de moscas soldado negras, que posteriormente se utilizarán como alimento para mascotas, aves y peces. Los detalles financieros de este acuerdo no han sido revelados por Tyson.

Es importante destacar que, por el momento, estas moscas no serán destinadas al consumo humano. Según John R. Tyson, el Director Financiero de Tyson Foods, la atención se centra en aplicaciones de ingredientes basados en proteína de insecto, en lugar de aplicaciones directas para los consumidores.

A pesar de que durante mucho tiempo se ha destacado a las proteínas de insectos como una fuente de alimento sostenible, no han tenido un gran éxito en el mercado convencional. No obstante, en los últimos años, ha aumentado el interés en utilizar insectos como ingredientes en la alimentación animal.

Un informe de Rabobank de 2021 pronostica que la demanda de proteína de insectos, principalmente como ingrediente en piensos y alimentos para mascotas, podría aumentar significativamente, llegando a medio millón de toneladas métricas para el año 2030, en comparación con las aproximadas 10,000 toneladas métricas que se producen en la actualidad. En este contexto, en 2021, Mars lanzó una línea de comida para gatos fabricada a base de insectos llamada LoveBug.

Aunque Tyson, con sede en Springdale, Arkansas, no fabrica alimentos para mascotas, vende subproductos animales para su uso en el mercado de alimentos para mascotas y acuicultura, que abastece a los peces. Los subproductos incluyen grasas animales, cueros y proteínas no comestibles, que, si no se utilizan o reducen, pueden acabar en vertederos. En este caso, Tyson puede aprovechar lo que está en el estómago del ganado que procesa, enviándolo a una instalación de Protix, donde se utiliza para alimentar a los insectos. Esta estrategia no solo reduce el desperdicio sino que también genera ingresos adicionales.

John Tyson señala que una característica inherente al negocio de la proteína animal es la necesidad de encontrar formas de aprovechar los residuos. En su opinión, esta colaboración con Protix se percibe como una extensión lógica de su negocio actual y se basa en las atractivas perspectivas de crecimiento en el mercado de ingredientes a base de insectos.

Christine Johanna Picard, profesora de biología en la Facultad de Ciencias de Indianápolis de la Universidad de Indiana y la Universidad Purdue, considera que el mercado de ingredientes a base de insectos está experimentando un crecimiento exponencial. Ella contribuyó a establecer el Centro para la Sostenibilidad Ambiental a través del Cultivo de Insectos, una colaboración que involucra a miembros académicos e industriales, incluyendo a Tyson y Protix.

Kees Aarts, CEO de Protix, destaca que la asociación con Tyson ayudará a impulsar el crecimiento de su empresa y subraya la importancia de estas alianzas para llevar soluciones como la suya al ámbito global.

La industria cárnica representa una carga significativa para el medio ambiente, en parte debido a los recursos necesarios, como tierra, agua y energía, para cultivar alimentos destinados a la alimentación de los animales que consumimos. Algunos expertos consideran que la reducción de la huella ambiental de los alimentos para animales puede contribuir a lograr un sistema más sostenible.

La producción de alimentos a partir de insectos ofrece una alternativa, ya que estos ocupan menos espacio y se alimentan de residuos que de otro modo serían descartados.

La mosca soldado negra, por ejemplo, tiene la capacidad de crecer en una amplia variedad de tipos de desechos y subproductos de alimentos, como señala Aarts.

Este enfoque en la gestión de residuos es uno de los motivos por los cuales los insectos pueden ayudar a aliviar la carga que representan el ganado y otros animales en el planeta, según Reza Ovissipour, profesor asistente de sistemas alimentarios sostenibles en el Departamento de Ciencia y Tecnología Alimentaria de la Universidad Texas A&M. Cuando los insectos se alimentan de desechos animales, funcionan como “mini biorreactores”, lo que resulta ser una solución económica y sostenible, al requerir menos energía.