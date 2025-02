Type One Energy y TVA firman acuerdo enfocado en el primer proyecto de planta de fusión nuclear

KNOXVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--En un hito de la comercialización para la industria de fusión, Type One Energy entró en un acuerdo cooperativo con la Tennessee Valley Authority (TVA, Autoridad del Valle de Tennessee) para desarrollar de manera conjunta planes para un proyecto potencial de planta de fusión nuclear de TVA en la región del Valle de Tennessee con tecnología de fusión stellarator de Type One Energy. La central piloto de fusión de 350 MWe, nombrada Infinity Two, ofrece una fuente complementaria de generación eléctrica de carga base para la región a partir de tan solo mediados de la década de 2030. Tiene el potencial de reutilizar la infraestructura de plantas eléctricas de combustible fósil retiradas de TVA además de ser desplegada en zonas verdes en apoyo de la seguridad y fiabilidad de la energía.









El acuerdo cooperativo expande sobre Project Infinity, lanzado originalmente por Type One Energy, TVA, y el laboratorio del Departamento de Energía (DOE) de EE. UU. Oak Ridge National Laboratory (ORNL) a comienzos de 2024, con apoyo del estado de Tennessee. Inicialmente, estaba centrado en desplegar el prototipo Infinity One stellarator de Type One Energy en la planta Bull Run de TVA; ahora, Project Infinity abarca un compromiso más profundo y amplio hacia la comercialización de energía de fusión. TVA y Type One Energy colaborarán en la planta de fusión Infinity Two con estudios de sitio, revisiones medioambientales y concesión de licencias, así como en el desarrollo de planes de proyectos y financiación proveniente de varias fuentes. Type One Energy apoyará a TVA en su evaluación y revisión del proyecto.

“Despertar el potencial energético de la nación requerirá todo tipo de generación, incluida la fusión“, expresó Joe Hoagland, vicepresidente de innovación e investigación de TVA. ”La seguridad de energía es seguridad nacional y estamos enfocados en desarrollar una tecnología, cadena de suministro y modelo de entrega sobre los cuales podremos construir una industria que pueda proveer a Estados Unidos y al mundo”.

En línea con estos objetivos de TVA, la escala de este acuerdo cooperativo se vincula con un acuerdo independiente entre las partes para acceder a las capacidades de las estaciones Power Service Shops (PSS, estaciones de servicio de energía) de TVA en Muscle Shoals, Alabama. La relación con PSS permite a Type One Energy a seguir dando forma a su cadena de suministro para las plantas de fusión stellarator, con PSS ofreciendo soporte para la fabricación modular y ensamblaje de Infinity Two. Cabe destacar que este acuerdo también permitiría a TVA beneficiarse de la posterior ampliación de energía de fusión a escala global, después del despliegue exitoso de Infinity Two.

Project Infinity ahora incluye un compromiso con el desarrollo de fuerza de trabajo, cultivando las habilidades y el conocimiento para ensamblar, operar y mantener los stellarators de fusión. Esta capacitación crítica y transferencia de conocimiento será habilitada gracias a la capacidad única del prototipo Infinity One de funcionar 24/7. Con una larga historia de desarrollar y operar nuevas tecnologías energéticas, los estados de Tennessee y Alabama están bien posicionados para proveer el talento y los recursos necesarios para generar energía por fusión exitosamente y de manera confiable. Este es un ejemplo de cómo TVA y Type One Energy involucrarán cada vez más a las comunidades del Valle de Tennessee en Project Infinity para beneficiarse de la inversión, los trabajos y la seguridad energética que ofrece.

“Somos muy afortunados de poder trabajar junto con una compañía de energía como TVA“, comentó Christofer Mowry, CEO de Type One Energy. “TVA nos provee las mejores operaciones de plantas generadoras, mantenimiento, ingeniería, licenciamiento, e incluso planeamiento de proyectos y capacidades de construcción, todas competencias críticas para el éxito que no ahora no deberemos intentar recrear. En su lugar, podemos enfocarnos en completar el diseño de Infinity Two y probarlo con el prototipo de Infinity One en la planta Bull Run de TVA. La habilidad de enfocarnos en desarrollar y entregar la tecnología núcleo stellarator elimina un riesgo material en nuestro camino hacia la comercialización de plantas de fusión“.

Project Infinity continúa avanzando la estrategia de Type One Energy de utilizar capacidades establecidas a través del sector energético global para minimizar los riesgos de comercialización y evitar los desafíos de la integración vertical. Este acuerdo complementa el acuerdo de licenciamiento tecnológico y fabricación entre Type One Energy y Commonwealth Fusion Systems anunciado recientemente. Project Infinity también se ajusta con la misión de TVA de ofrecer energía segura, confiable, rentable y resistente al desarrollar y desplegar tecnologías de energía innovadoras.

