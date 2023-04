Twitter ya no existe ¿Qué hizo Musk con la empresa?

Twitter Inc, la compañía comprada por 44 mil millones de dólares, ya no existe tras ser fusionada por una nueva entidad llamada X Hording Corp.

La información trascendió la noche del lunes sin que el multimillonario Elon Musk dé detalles de la fusión que habría planificado desde que decidió comprar la empresa.

Investigaciones revelan que en una presentación judicial del martes 4 de abril confirma que Twitter Inc ya no existe.

El descubrimiento de la fusión se dio luego de una demanda de Laura Loomer, a quien se le notificó que la corporación matriz se identifica como X Holding Corp.

Lo anterior significa que la demanda no debe ir en contra de Twitter, sino de la compañía matriz.

Una vez que salió a la luz pública esta importante información, Elon Musk se limitó a responder con un emoji de caca.

Se desconoce cuál fue la intención de Musk al hacer el cambio legal en marzo del 2023 y que confirma que Twitter como empresa ya no existe.

“En abril de 2022, Musk registró X Holdings I, II y III en Delawarew. Estas tres empresas separadas y diseñadas para la compra de Twitter”, informaron medios locales.

Holdings I estaría destinada para ser la empresa matriz, mientras que Holdings III asumiría el préstamo de 13 mil millones para la compra de Twitter.

Es así como se explica que la empresa matriz estaría destinada a participar y organizar el funcionamiento de las transacciones.

¿Pero qué pasó con Holding II? Esta empresa dejaría de existir como una entidad funcional después de la fusión con Twitter.

“Ahora X Holdings I supervisa Twitter, mientras que Holdings III maneja el efectivo”, se explicó sobre la fusión.

El 9 de marzo, cuando se registró el movimiento que hizo que Twitter ya no exista, Musk dio vida a dos nuevos negocios: X Holdings Corp y X Corp. El 15 de marzo pidió fusionar esos negocios con sus otras dos compañías, Holdings I y Holdings II.

La petición de Musk fue que Holding Corp adquiriera completamente a Twitter. “Todos los efectivos de Twitter ya no existen como compañía con sede en Delaware”.

Ahora tanto X Holdings Corp. como X Corp. caen bajo la jurisdicción de Nevada en lugar de la de Delaware.

