Twitter suspende cuentas afines al gobierno de AMLO por violar sus políticas

La plataforma de Twitter en México tomó la determinación de suspender las cuentas afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por violar sus políticas.

De acuerdo con personeros de la plataforma, las cuentas suspendidas violentaron las reglas de spam y manipulación. ‘Las cuentas fueron suspendidas por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma’.

Entre las cuentas que censuraron y que han sido evidentes son las de @Miriam_Junne, @ElReyTuitero y @LOVREGA, quienes comparten contenido referente al gobierno de AMLO.

Los afectados han calificado la decisión de Twitter como una censura sin precedentes y exigen a la compañía que explique la suspensión y en qué se ha violentado sus políticas.

Por su parte, la plataforma en su cuenta Twitter Seguro aclaró que la manipulación para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas son consideradas una infracción penada con la suspensión.

“Incluye el uso de información engañosa en el perfil de la cuenta para llevar a cabo acciones de spam, obstaculización o acoso”, acotó la compañía sobre la violación a sus políticas.

No permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia. — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) January 22, 2021

Cabe mencionar que la cancelación masiva de cuentas se da pocas horas después que el presidente mexicano denunciara que el director de la política pública de Twitter en México y América Latina, Hugo Rodríguez, es simpatizante el partido opositor a su gobierno, Partido Acción Nacional (PAN).

“En el caso de las redes sociales, el director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue asesor de un senador famosísimo del PAN… y como mi pecho no es bodega, solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Las fuertes declaraciones fueron contestadas por los ejecutivos de la plataforma, negando que sus medidas o sus políticas se tomen a título personal.

“Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”, señaló la empresa.