Twitter rinde homenaje a trabajadores del sistema sanitario del mundo

La compañía Twitter rindió este martes homenaje al personal del sistema sanitario en el mundo, en conmemoración al Día Mundial de la Salud.

Con emojis de aplausos la red social busca reconocer el trabajo de los profesionales de la medicina que lucha contra el coronavirus.

La pandemia ha provocado la muerte de varios funcionarios sanitarios, quienes fueron contagiados durante largas jornadas de trabajo.

Tweet some 👏 for all the amazing healthcare workers around the world.

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 #WorldHealthDay

— Twitter (@Twitter) April 7, 2020